1e titanenclash in Namen, Van Aert: "Met goeie benen kun je ook gewoon 5e worden"

Naar de wereldbekercross in Namen wordt al weken met spanning uitgekeken, want voor het eerst dit crossseizoen zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel de degens kruisen. En er is nog een 3e hond in het spel: de jonge Brit Tom Pidcock klopte Van der Poel vorige week in Gavere. Dat moet straks vanaf 15.05u wel gensters geven. Volg het hier.