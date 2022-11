Wereldbeker Overijse (zonder Tenotsberg): Is Fem van Empel weer op de afspraak?

clock 10:24 10 uur 24. Geen Tenotsberg meer. De Druivencross in Overijse is één van de zwaarste crossen van het hele seizoen. Elk jaar zorgt het zware parcours er voor een automatische schifting. Nu is er wel heel wat veranderd aan de omloop. Zo is de Tenotsberg, die na de start moest beklommen worden, er niet meer bij. Toch is het parcours niet minder lastig geworden. Er moet nu veel meer in de weides geklommen worden. . Geen Tenotsberg meer De Druivencross in Overijse is één van de zwaarste crossen van het hele seizoen. Elk jaar zorgt het zware parcours er voor een automatische schifting.

clock 10:22 Zo ging het er vorig jaar aantoe:. 10 uur 22. Zo ging het er vorig jaar aantoe:

clock 10:21 10 uur 21. Vas niet, Bäckstedt wel. Vorig seizoen was de Hongaarse Blanka Vas de beste in de Druivencross, die sinds 2001 op het programma staat bij de vrouwen. De jonge Hongaarse is er vandaag niet bij. Wel van de partij: Zoe Bäckstedt. Het Britse supertalent werd gisteren knap 5e in Merksplas en heeft met Anna Kay nog een uitstekende landgenote aan haar zijde. . Vas niet, Bäckstedt wel Vorig seizoen was de Hongaarse Blanka Vas de beste in de Druivencross, die sinds 2001 op het programma staat bij de vrouwen. De jonge Hongaarse is er vandaag niet bij.

clock 10:16 10 uur 16. Nederlandse favorieten. Fem van Empel won de eerste vier crossen in de Wereldbeker, maar in de Beekse Bergen moest de ze zege aan haar landgenote Shirin van Anrooij laten. De twee leeftijdsgenoten zijn ook in Overijse de topfavorieten. Ze worden uitgedaagd door Alvarado, gisteren de beste in Merksplas, Brand, stilaan weer helemaal op niveau, Puck Pieterse en Denise Betsema. . Nederlandse favorieten Fem van Empel won de eerste vier crossen in de Wereldbeker, maar in de Beekse Bergen moest de ze zege aan haar landgenote Shirin van Anrooij laten.

