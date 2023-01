Van Empel wint robbertje vechten met Pieterse in Benidorm en wint meteen ook de Wereldbeker

Puck Pieterse (2e): "Het was heel leuk om in deze mensenzee te rijden. Het was zo luid dat we zelfs onze coaches niet konden horen aan de zijkant van het parcours. Sportief blijf ik wel een beetje op mijn honger zitten. Wanneer Van Empel haar eindsprint inzette, wilde ik counteren. Toch had Van Empel nog net dat procentje extra in de allerlaatste meters."

Shirin van Anrooij (3e): "Ik heb geprobeerd om me in de strijd te mengen. Ik was tevreden met mijn benen en de derde plaats, maar ik miste na mijn trainingskamp toch enkele procentjes. Ik heb alleszins geen onnodige risico's genomen. Zeker toen ik een klein foutje maakte in het slot. Morgen beslis ik of ik bij de beloften of de profs deel zal nemen aan het wereldkampioenschap."