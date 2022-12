"Nieuw parcours is een beetje wennen", kijk om 12.30u naar de WB Antwerpen bij de vrouwen

Ook Shirin van Anrooij juicht de Antwerpse zandkorrels toe. "Ik heb er heel veel zin in. Zandcrossen staan nu eenmaal bovenaan mijn lijstje van voorkeuren. Ik voel me altijd meteen goed in het zand. Het is nog even afwachten hoe ik voor de dag zal komen in mijn eerste dubbele weekend, maar het rondje spreekt me alvast aan."





In Antwerpen vinden de rensters dus hun eerste échte zandcross. Toch kwam er geen speciale voorbereiding aan te pas bij Van Anrooij. "We hebben wel in het zand gefietst en wat met onze fiets gespeeld, maar eigenlijk hebben we geen al te speciale dingen gedaan om ons voor te bereiden op deze specifieke cross. Ik ga meestal op feeling door de zanderige passages. Ik heb geen angst in het zand."