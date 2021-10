Kata Blanka Vas troeft Nederlands trio af met machtige solo in Overijse

Op het spectaculaire en spekgladde parcours in Overijse was het meteen Kata Blanka Vas die het tempo dicteerde. De Hongaarse dook als eerste het veld in en kreeg met Betsema en de jonge Pieterse al snel 2 metgezellen mee. Terwijl Brand en Alvarado hun start helemaal gemist hadden, besloot Betsema er voorin alleen vandoor te gaan. De WB-leidster verzamelde een tiental seconden, maar werd na een fikse glijdpartij vervolgens opnieuw ingelopen. De hergoepering gaf Vas vleugels en de Hongaarse schakelde meteen een versnelling hoger. Pieterse volgde in haar zorg, terwijl Betsema verrassend enkele fietslengtes moest prijsgeven. Een klap waar ze nooit meer van herstelde. De 2 leidsters leken samen op weg naar de streep, maar net voor het ingaan van de laatste ronde boog Pieterse dan toch onder de aanhoudende druk van Vas. De Hongaarse keek niet meer om en soleerde naar een prachtige overwinning. Pieterse eindigde na een dijk van een wedstrijd als tweede, terwijl de veerkrachtige Brand landgenote Betsema in extremis nog van het podium hield. De Amerikaanse Clara Honsinger vervolledigde de top 5. Alicia Frank was beste Belgische op de 11e plek op dik 2 minuten, Sanne Cant eindigde als 19e op bijna 4 minuten.

Vas: "Heel blij met mijn eerste wereldbekerzege"

Kata Blanka Vas (1e): "Ik had dit helemaal niet verwacht. Ik voelde me wel heel goed en probeerde vooraan te zitten. En dit is het resultaat. Mijn benen voelden heel goed aan. Dat voelde ik meteen, ik kwam nooit in de problemen. Ik ben de hele koers geconcentreerd gebleven. Ik denk niet dat ik nu de beste ben, maar ik ben blij met mijn eerste wereldbekerzege."



Puck Pieterse (2e): "Ik wilde niet te hard van stapel lopen bij de start en vanuit derde positie het een beetje aankijken. Dat lukte perfect vandaag. Vas maakte een gaatje, toen ik een paar keer met mijn achterwiel slipte in de klim naar de 2e materiaalpost."



Lucinda Brand (3e): "Ik weet niet wat er gebeurde bij de eerste wissel in de materiaalpost, maar volgens mij maakte een aantal mensen in de pits een grote fout. Het was een grote chaos. Je zit dan gelijk in een lastige situatie, het was moeilijk om terug naar voren te keren, want je moet iedereen voorbij. Denise had het evenwel ook heel lastig. In de laatste halve ronde wist ik toch nog ergens kracht te vinden om erover heen te gaan."