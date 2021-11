Annemarie Worst is Betsema en Brand de baas en boekt eerste seizoenszege in Koksijde

Met liefst vier overwinningen op een rij stond Lucinda Brand ook in Koksijde als de topfavoriete aan de start. De wereldkampioene startte in tegenstelling tot Annemarie Worst en Denise Betsema matig en moest al snel heel wat plekjes goedmaken in de zware zandstroken.

In het spoor van een ontketende Shirin van Anrooij sloegen Worst en Betsema meteen een mooi gat. Alvarado moest na een mechanisch defect afhaken, Brand keerde pas bij het ingaan van de tweede ronde terug.

Intussen was Sanne Cant tegen de grond gegaan. In een van de zware zandstroken bleef ze haperen met haar fiets waarna de Belgische kampioene er ook zelf bij ging zitten. Cant eindigde uiteindelijk als 12e.

Brand kende niet haar allerbeste dag en moest bij een versnelling van Worst passen. Betsema slaagde er wel nog in om terug te keren en nam ook fors over, maar zou die zware krachtinspanning in het slot nog moeten bekopen.

Net wanneer Betsema het tempo wat liet zakken, trok Worst ten aanval. Ze nam meteen een 10-tal seconden, een voorsprong die ze niet meer zou afstaan. Denise Betsema hield uiteindelijk de 2e plaats vast, Lucinda Brand mocht als 3e mee het podium op.