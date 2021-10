Brand wint modderige WK-repetitie in Fayetteville en wordt WB-leidster

Na een mooie dag in Fayetteville gingen de hemelsluizen net voor de race helemaal open. Het parcours werd zo steeds vettiger. Daar had Kata Blanka Vas niet op gerekend. Zij vertrok voortvarend, maar haalde niet op tijd een setje Rhino-banden en zakte zo wat weg.

Ook Marianne Vos trok meteen na de start vol door, terwijl Brand even tijd nodig had om op toeren te komen. Maar halfweg de openingsronde vond ze toch aansluiting vooraan. Ze ging samen met Vos op pad, maar na een schuivertje van de wereldkampioene wachtte Vos niet. Brand moest alles uit de kast halen om weer naar dat wiel te springen.

Dat kreeg ze voor elkaar en de twee leken opnieuw een spannend duel te gaan uitvechten in de slotronde. Maar het spektakel bleef uit want Vos ging in een afdaling onderuit en moest van fiets wisselen. Zo reed Brand alleen richting Wereldbekerwinst.

Ook het podium was na de late val te hoog gegrepen voor Vos. Betsema en de Amerikaanse Honsinger gingen haar nog voorbij. De Belgen kwamen niet in het stuk voor. Alicia Franck werd 17e, Sanne Cant pas 25e.