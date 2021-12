Brand regelt ook de cross in Dendermonde, hoopgevende prestatie van Cant

14:28 14 uur 28. Brand imponeert in Dendermonde. Voor het tweede jaar op rij heeft Brand de WB-cross in Dendermonde naar haar hand gezet. Honsinger is een erg knappe tweede, Betsema maakt het podium vol. In de achtergrond zien we een hoopgevende prestatie van Sanne Cant, die 7e wordt op 52 seconden van de winnares. . Brand imponeert in Dendermonde Voor het tweede jaar op rij heeft Brand de WB-cross in Dendermonde naar haar hand gezet. Honsinger is een erg knappe tweede, Betsema maakt het podium vol. In de achtergrond zien we een hoopgevende prestatie van Sanne Cant, die 7e wordt op 52 seconden van de winnares.

14:25 14 uur 25. Brand gaat bij haar laatste passage in de materiaalpost nog een propere fiets halen. Ze gaat met verve voor het tweede jaar op rij winnen in Dendermonde. . Brand gaat bij haar laatste passage in de materiaalpost nog een propere fiets halen. Ze gaat met verve voor het tweede jaar op rij winnen in Dendermonde.

14:22 14 uur 22. Cant is er ondertussen ook wat doorgezakt en heeft Vos en Van Anrooij moeten laten gaan. Met haar voorlopige 7e plek heeft ze wel nog steeds een verdienstelijk resultaat in handen. . Cant is er ondertussen ook wat doorgezakt en heeft Vos en Van Anrooij moeten laten gaan. Met haar voorlopige 7e plek heeft ze wel nog steeds een verdienstelijk resultaat in handen.

14:19 14 uur 19. De bel luidt. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft Brand net geen 20 seconden voorsprong op de uitstekende Honsinger, die Betsema en Pieterse nu definitief lijkt te hebben afgeschud. Het Nederlandse duo volgt op plekken 3 en 4, op bijna 40 seconden. . De bel luidt Bij het ingaan van de laatste ronde heeft Brand net geen 20 seconden voorsprong op de uitstekende Honsinger, die Betsema en Pieterse nu definitief lijkt te hebben afgeschud. Het Nederlandse duo volgt op plekken 3 en 4, op bijna 40 seconden.

14:17 14 uur 17. Boeken toe? De buit lijkt nu al binnen voor Brand. De voorsprong voor de wereldkampioene bedraagt al 23 seconden. Betsema gaat op plek 3 dan ook nog eens onderuit, Pieterse kan haar landgenote maar nipt ontwijken. . Boeken toe? De buit lijkt nu al binnen voor Brand. De voorsprong voor de wereldkampioene bedraagt al 23 seconden. Betsema gaat op plek 3 dan ook nog eens onderuit, Pieterse kan haar landgenote maar nipt ontwijken.

14:15 14 uur 15. Pieterse lijkt er ondertussen wat door te zakken. Betsema draait nog rond als tweede, de sterke Honsinger is derde. Met het oog op het BK is Sanne Cant, die nog altijd rond plek 5 fietst, vandaag wat extra vertrouwen aan het tanken. . Pieterse lijkt er ondertussen wat door te zakken. Betsema draait nog rond als tweede, de sterke Honsinger is derde. Met het oog op het BK is Sanne Cant, die nog altijd rond plek 5 fietst, vandaag wat extra vertrouwen aan het tanken.

14:12 14 uur 12. Het parcours is heel zwaar maar de verschillen blijven klein. Er kan nog veel gebeuren, maar Brand zie ik niet verzwakken. Richard Groenendaal. Het parcours is heel zwaar maar de verschillen blijven klein. Er kan nog veel gebeuren, maar Brand zie ik niet verzwakken. Richard Groenendaal

14:08 14 uur 08. Betsema is in het defensief gedrukt, maar geeft zich wel nog niet verloren. Ze knabbelt enkele seconden weg van haar achterstand op Brand, bij de derde passage aan de aankomst. Ook Pieterse zit nog niet al te ver. Daarachter zien we een goeie Sanne Cant rond plek 5. . Betsema is in het defensief gedrukt, maar geeft zich wel nog niet verloren. Ze knabbelt enkele seconden weg van haar achterstand op Brand, bij de derde passage aan de aankomst. Ook Pieterse zit nog niet al te ver. Daarachter zien we een goeie Sanne Cant rond plek 5.

14:05 14 uur 05. Halfweg koers scheurt het pak. Brand is ribbedebie, daarachter volgt Betsema op 10 seconden en Pieterse nog enkele tellen later. In de groep met Vos en co lijkt het parcours stilaan zijn tol te eisen. . Halfweg koers scheurt het pak. Brand is ribbedebie, daarachter volgt Betsema op 10 seconden en Pieterse nog enkele tellen later. In de groep met Vos en co lijkt het parcours stilaan zijn tol te eisen.

14:02 14 uur 02. Brand heeft haar mindere start helemaal rechtgezet. Sterker nog, de wereldkampioene duwt even door en heeft met de klap een gat van enkele seconden. Straffe kost, Betsema moet alle zeilen bijzetten. . Brand heeft haar mindere start helemaal rechtgezet. Sterker nog, de wereldkampioene duwt even door en heeft met de klap een gat van enkele seconden. Straffe kost, Betsema moet alle zeilen bijzetten.

13:59 13 uur 59. Weinig afscheiding. "Het wordt ieder voor zich", had Marianne Vos voorspeld. Van die slijtageslag is voorlopig na twee ronden nog geen sprake. Voorlopig is de kopgroep 9 rensters groot, al hangt Cant wel aan de rekker. . Weinig afscheiding "Het wordt ieder voor zich", had Marianne Vos voorspeld. Van die slijtageslag is voorlopig na twee ronden nog geen sprake. Voorlopig is de kopgroep 9 rensters groot, al hangt Cant wel aan de rekker.

13:58 13 uur 58. Bijna heel de top 10 gaat om een verse fiets in de materiaalpost. Enkel Vos en Cant doen dat niet, zo maken zo enkele plaatsjes winst, als is de buit beperkt. . Bijna heel de top 10 gaat om een verse fiets in de materiaalpost. Enkel Vos en Cant doen dat niet, zo maken zo enkele plaatsjes winst, als is de buit beperkt.

13:57 13 uur 57. Het is opnieuw Betsema die er de pees oplegt. Bakker, Vos, Brand en Pieterse proberen aan te haken, maar vlot loopt dat geenszins. . Het is opnieuw Betsema die er de pees oplegt. Bakker, Vos, Brand en Pieterse proberen aan te haken, maar vlot loopt dat geenszins.

13:54 13 uur 54. Door de modder is het wasbord voor de dames niet berijdbaar, iedereen neemt de hindernis al lopend. Ondertussen merkt Paul Herygers op dat de eerste regendruppels vallen. Gaat het weer straks nog een rol spelen? . Door de modder is het wasbord voor de dames niet berijdbaar, iedereen neemt de hindernis al lopend. Ondertussen merkt Paul Herygers op dat de eerste regendruppels vallen. Gaat het weer straks nog een rol spelen?

13:51 13 uur 51. Situatie na ronde 1. Een vijftal heeft een kloofje bij mekaar gereden: Betsema, Bakker, Alvarado, Van Anrooij en Vos. Daarachter probeert Pieterse de doorsteek te maken, Brand lijkt ook stilaan orde op zaken te zetten. . Situatie na ronde 1 Een vijftal heeft een kloofje bij mekaar gereden: Betsema, Bakker, Alvarado, Van Anrooij en Vos. Daarachter probeert Pieterse de doorsteek te maken, Brand lijkt ook stilaan orde op zaken te zetten.

13:49 13 uur 49. Sanne Cant draait goed mee in de top 10, maar schuift dan onderuit bij de overgang van de weide en het asfalt. De Belgische kampioene laat het niet aan haar hart komen en krabbelt snel terug recht. . Sanne Cant draait goed mee in de top 10, maar schuift dan onderuit bij de overgang van de weide en het asfalt. De Belgische kampioene laat het niet aan haar hart komen en krabbelt snel terug recht.

13:47 13 uur 47. Dit is niet het favoriete parcours van Marianne Vos. Michel Wuyts. Dit is niet het favoriete parcours van Marianne Vos. Michel Wuyts

13:46 13 uur 46. Betsema gaat wild tekeer en slaat meteen een kloof. Daarachter koekt het nog wat samen, maar van Brand is in de eerste gelederen nog altijd geen spoor. . Betsema gaat wild tekeer en slaat meteen een kloof. Daarachter koekt het nog wat samen, maar van Brand is in de eerste gelederen nog altijd geen spoor.

13:44 13 uur 44. Betsema is de eerste die het commando overneemt van Vos. Ook Van Anrooij en Alvarado zitten goed vooraan. Brand heeft haar start wat gemist. . Betsema is de eerste die het commando overneemt van Vos. Ook Van Anrooij en Alvarado zitten goed vooraan. Brand heeft haar start wat gemist.