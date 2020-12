Lucinda Brand overklast de tegenstand en wint na machtige solo in Namen

Betsema liep en daalde beter, Honsinger klom beter en de jonge Amerikaanse maakte in de slotronde het verschil op een strook bergop. Sanne Cant maakte zich ondanks haar goeie weekend vorig week weinig begoochelingen voor vandaag, want Namen is een nachtmerrie voor haar. De Belgische kampioene moest vrede nemen met plaats 12.

We kregen dus 3 vrouwen achter 1. Alvarado moest als eerste de rol lossen. Achter een ontketende Brand, die de helft van de koers evenwel gecontroleerd kon rijden met bijna driekwart minuut voorsprong, was de strijd om de 2e plaats het spannendst.

Vanaf de 2e ronde was Brand de pijp uit. Betsema probeerde lang de kloof ietwat speelbaar houden, maar moest finaal toch het hoofd buigen. Mede door een lekke band moest ze Honsinger en Alvarado in haar wiel dulden.

Sterke Brand heeft Betsema al te pakken in de tweede ronde

Brand duwt tempo de hoogte in, Betsema haakt af

Brand: "Goeie benen op een tof parcours"

Lucinda Brand blijft dus maar winnen, de rest stond niet op de foto. Ze glunderde dan ook volop: "Ik had goeie benen en vind dit een tof parcours. Ik ben heel blij dat ik hier nu 3 keer op een rij win."

Hoe gaat ze er in slagen om deze vorm tot het WK eind januari vast te houden? "Daar heb ik geen idee van, dat laat ik aan mijn trainer over."

"Alles wat ik nu win, is heel erg mooi. Wat er dan ook nog gebeurt, ik ga ervan uit dat ik dan ook in een goeie vorm zal zijn. Oostende moeten we niet vergelijken met vandaag, dat is helemaal anders."

Ze moest vandaag wel even Betsema terughalen. "Die ging inderdaad heel fel van start, maar als ik een ding weet hier is dat ik vertrouwen mag hebben in mezelf en dat het dan wel goedkomt."