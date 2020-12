Lucinda Brand ploetert in Dendermonde naar 3 op 3 in de Wereldbeker

Storm Bella had van het parcours in Dendermonde een ware modderpoel gemaakt. In tegenstelling tot Brand schoot Alvarado niet goed uit de startblokken. De wereldkampioene moest meteen achtervolgen op haar landgenote.

Na een knappe inhaalrace kwam Alvarado in de tweede ronde helemaal voorin aansluiten. Eventjes leek ze weg te rijden van Brand, maar dé vrouw in vorm liet zich niet doen.

Na een tussenstop in de materiaalpost voor zachtere banden snelde Brand opnieuw richting haar Alvarado, om die vervolgens meteen ter plaatse te laten na wat foutjes van de jonge wereldkampioene.

Brand kwam in de slotronde niet meer in de problemen. De Amerikaanse Clara Honsinger ging nog over de aangeslagen Alvarado naar de tweede plaats. Sanne Cant had nog eens een goede dag en werd 6e.

In de WB-stand heeft Brand plots een straat voorsprong op de concurrentie. Met een voorgift van 43 punten op Alvarado lijkt de eindwinst al zo goed als zeker.