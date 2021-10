Schenkt Eli Iserbyt zichzelf een extra verjaardagscadeau in Ruddervoorde?

10:24

10 uur 24. Geen Michael Vanthourenhout. Zoek op de deelnemerslijst niet naar Michael Vanthourenhout. De ploegmakker van Eli Iserbyt is nochtans afkomstig uit de buurt van Ruddervoorde, maar de wedstrijd staat niet op zijn programma. Vanthourenhout rijdt door de tjokvolle kalender niet alle SP-crossen mee. Bovendien sukkelt Vanthourenhout al enkele dagen met een ontstoken slokdarm. Daardoor miste hij donderdag de cross in Ardooie. Het is ook nog niet zeker of hij morgen in de Wereldbeker van Zonhoven van start kan gaan. .