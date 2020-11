Laurens Sweeck zet zijn ploegmakker Iserbyt een neus in Niel

Laurens Sweeck stond te blinken met zijn eerste seizoenszege. "Tot het laatste moment knokken geeft toch altijd een grotere kick dan als je al lang weet dat je gaat winnen."

"Ik ga heel tevreden naar huis. Ik wist dat de zandstrook een sterk punt was van mij en dat ik daar het verschil kon maken. Toch is het altijd afwachten tot je erdoor bent. Dit doet deugd na enkele mindere weken."

Eli Iserbyt besefte dat de 2e plek het maximum was. "Ik was de derde beste in de wedstrijd. Laurens was in de laatste ronde net iets te sterk en Toon viel jammer genoeg weg met pech. Ik heb het maximum eruit gehaald."