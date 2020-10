Alvarado wint Nederlandse thriller na spurt in zandbak van Ruddervoorde

Alvarado had in Gieten al de eerste manche van de Superprestige gekaapt en de wereldkampioene snakte naar meer. Met een blitzstart rammelde ze het veld al in de eerste ronde uit elkaar.

Alleen Annemarie Worst kon het tempo van haar landgenote volgen. De koers leek al na enkele minuten in een beslissende plooi te liggen.

Tot Alvarado bij haar eerste doortocht door de zandbak overkop ging. Zo kon zich een Nederlands vijftal vormen voorin: Brand, Bakker, Kastelijn en Worst beten zich vast in het wiel van Alvarado.

Ondanks verschillende prikjes raakte niemand nog weg. Een thriller in de slotronde moest de beslissing brengen. Worst probeerde lang op kop te blijven, maar Alvarado nam op het beslissende moment over. In de zandbak wipte ze van haar fiets en zette ze een pittige sprint in te voet. Genoeg om haar tweede zege van het seizoen te claimen.

Net als in Gieten moesten Worst en Brand vrede nemen met een plekje op het podium. Lotte Kopecky, de Belgische kampioene op de weg, had wat pech bij haar veldritdebuut en eindigde in de top 60. Sanne Cant miste haar start en deed niet mee vooraan.