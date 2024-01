Geen Grote Drie in Gullegem, gouden kans voor Nys, Vanthourenhout en Vermeersch

Het forfait van Pidcock zorgt voor een open strijd bij de andere kandidaten. Thibau Nys begon het seizoen als een raket, maar raakte daarna - mede door oververmoeid - nooit meer in zijn ritme. Recht hij vandaag de rug?



Wellicht krijgt hij het meeste concurrentie van Michael Vanthourenhout. De kampioenschapsrenner sloeg eerder deze winter toe op het EK, maar zakte daarna wat weg. De laatste weken vertoont hij wel weer beterschap.



Dat laatste valt ook te zeggen van Gianni Vermeersch. De voormalige wereldkampioen gravel begon later aan zijn crossseizoen, maar was al tweede in Loenhout en lijkt nog te groeien.



Andere namen om in het oog te houden: Cameron Mason, Felipe Orts, Jens Adams en Tom Meeusen.