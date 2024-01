Wie legt Ceylin Alvarado het vuur aan de schenen in modderpoel van Gullegem?

De zware regenval van de voorbije week heeft het parcours in Gullegem herschapen tot een ouderwetse modderpoel. Bij de vrouwen is er geen spoor van Fem van Empel, Lucinda Brand of Puck Pieterse, waardoor titelverdediger Ceylin Alvarado opnieuw de favorietenrol draagt. Wie legt haar het vuur aan de schenen? Volg de cross live om 13.45 u.