Sterke Zoe Backstedt houdt Nederlandse vrouwen af in Gullegem, Alvarado geeft op met rugpijn

Zoe Backstedt is als beste door de modder geploeterd in de losse cross van Gullegem. De nog altijd maar 19-jarige Britse troefde de Nederlandse dames af en soleerde naar haar eerste elitezege in België. Ceylin Alvarado was de blikvanger bij de vrouwen, maar zij had een offday en gaf op met rugpijn.

Zonder Van Empel, Pieterse of Brand waren alle ogen zaterdag gericht op Ceylin Alvarado. De Nederlandse vond in Gullegem, waar ze al twee keer won, een omloop die haar ligt, al hadden de weergoden voor aanvang de kaarten wel geschud. De weidecross was hertekend tot modderpoel.

Het zware parcours gaf hoop aan de vele kapers op de kust, al zeker toen de frêle Alvarado haar start helemaal miste. Het trio Inge van der Heijden, Manon Bakker en Zoe Backstedt zette de topfavoriete meteen onder druk en bouwden gestaag een voorsprong uit.

In de achtergrond probeerde Alvarado de bakens nog te verzetten, maar al snel werd duidelijk dat ze een offday had. Toen de Nederlandse ook het tempo van Norbert Riberolle niet kon volgen, vond ze het welletjes. Alvarado gaf op, al bleek ze achteraf ook last te hebben van de rug.

Vooraan werd het een steekspel tussen de drie leidsters, maar het was Backstedt die de scherpste punt aan haar lans bleek te hebben. De jonge Britse sloeg met een flukse versnelling een gat en met haar power bouwde ze die voorsprong uit.

De nog altijd maar 19-jarige Backstedt soleerde zo naar haar eerste zege in een elitecross in ons land. In de strijd om plek twee won Bakker uiteindelijk het pleit van haar ploegmate Van der Heijden. Norbert Riberolle werd verdienstelijk vierde.

Backstedt: "Van top tot teen onder de modder, zalig toch?"

"Wat heb ik genoten van deze moddercross", straalde Backstedt na afloop. "Dit was een van de leukste wedstrijden die ik dit seizoen reed. Ik zit van kop tot teen onder de modder. Zalig toch? Hier hou ik echt van." "Toen we met drie aan de leiding reden, wisselden onze posities steeds. Dan ging Bakker weer op kop rijden, dan Van Der Heijden en dan ikzelf. Op een gegeven moment zag ik Bakker naar haar pedalen kijken. Daarop besloot ik te versnellen." "De kloof was in eerste instantie niet groot. Maar in de slotronde slaagde ik er met een constante snelheid wel in mijn voorsprong te vergroten."

Uitslag Gullegem (vrouwen) naam resultaat 1 Zoe Backstedt 46'41" 2 Manon Bakker op 28" 3 Inge van der Heijden 36" 4 Marion Norbert Riberolle 48" 5 Blanka Vas 1'53" 6 Clara Honsinger 2'05" 7 Aniek van Alphen 3'03" 8 Alessandra Keller 3'25" 9 Amandine Fouquenet 4'03" 10 Maghalie Rochette 4'21" meer tonen