Betsema eet in Oostmalle de laatste kruimels van het seizoen op, Cant wordt 2e

Verslag van de Sluitingsprijs in Oostmalle bij de vrouwen

Betsema houdt Cant af in Oostmalle

Geen Brand of Alvarado meer voor de laatste cross van het seizoen en dus verwachtte iedereen een duel tussen Betsema, Worst en Cant. Van dat trio mochten we al vrij snel Worst schrappen. Eerst had ze pech met haar versnellingsapparaat en later in de race viel ze ook nog eens op haar hoofd. Toch werd ze nog 5e.

Zo kregen we een strijd tussen Cant en Betsema, niet toevallig twee zandspecialistes. Cant bepaalde het tempo in de openingsfase, maar moest de rol lossen toen ze op een lastig stuk van de fiets moest en Betsema gewoon kon doorbomen.

Met een ultieme inspanning raakte de Belgische kampioene toch weer op het wiel van Betsema, maar dat had te veel krachten gekost. Meteen moest ze weer lossen, Betsema reed in het 2e deel van de cross steeds verder weg.

Geen 6e zege voor Cant in Oostmalle dus, wel een 2e voor Betseman, die zo met een lekker gevoel het tussenseizoen kan aansnijden.