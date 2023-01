Wie kroont zich tot veldkoning in de Kasteelcross van Zonnebeke?

Het snelle parcours in Zonnebeke lijkt spek voor de bek van Tim Merlier. De Belgische kampioen op de weg zal stevig kunnen doortrekken op de lange stroken in Zonnebeke. Speculeert hij straks op zijn verpulverende sprint om het verschil te maken?

12 uur 34. Publiekstrekkers Merlier en Vermeersch. Morgen staat de Wereldbeker in Benidorm op het programma, waardoor het publiek in Zonnebeke de grote tenoren straks niet aan het werk zal kunnen zien. Wie wel van de partij is, zijn Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier en wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch. Beiden willen maar al te graag de zege op zak steken vandaag. Daarnaast is ook Ryan Kamp een te duchten tegenstander. Lange tijd leek Gerben Kuypers de grote favoriet voor vandaag, maar hij maakte het tripje naar Zonnebeke dan toch niet. .