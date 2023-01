Tim Merlier heeft zijn allereerste crosszege in eigen land eindelijk te pakken

clock 16:02 16 uur 02. Merlier juicht! Aangemoedigd door het aanwezige publiek trekt Tim Merlier richting de laatste rechte lijn. De Belgische sprintbom sloeg een definitieve kloof in de laatste ronde en laat Kamp en David van der Poel achter zich. . Merlier juicht! Aangemoedigd door het aanwezige publiek trekt Tim Merlier richting de laatste rechte lijn. De Belgische sprintbom sloeg een definitieve kloof in de laatste ronde en laat Kamp en David van der Poel achter zich.

clock 16:02 16 uur 02. Tim Merlier komt de wisselzone binnen en mag met een nieuw stalen ros aan de haal. De buit lijkt binnen voor de eenzame leider.

clock 16:00 16 uur . Leegloper voor Merlier? Merlier lijkt met een leegloper rond te rijden in deze laatste ronde. Komen de achtervolgers nog terug of klaart de Belgische sprinter toch nog de klus?

clock 15:55 15 uur 55. Daar gaat Merlier! Derde keer goede keer voor Merlier? De Belgische kampioen op de weg vindt zijn 2e adem en bindt de kat aan de bel. Bij het ingaan van de laatste heeft hij een voorsprong van 14 seconden.

clock 15:54 15 uur 54. Knap staaltje van Van der Poel. Kamp wordt op fenomenale wijze teruggefloten door David van der Poel. De Nederlander zet een sterke modderstrook neer en komt opnieuw aansluiten. Ook Tim Merlier en Vincent Baestaens haken hun wagonnetje opnieuw aan.

clock 15:53 15 uur 53. Ryan Kamp probeert nog steeds een definitief kloofje te slaan met de achtervolgers. De Nederlander heeft zo'n 4 meter te pakken. Komt er nog iemand terug?

clock 15:49 15 uur 49. Krijgen we een sprint? Het blijft gissen wie hier straks aan het langste eind zal trekken. Nu is het Ryan Kamp die opnieuw een tandje hoger schakelt. Slaat er nog iemand een kloofje of krijgen we straks een sprint van stervende zwanen?

clock 15:46 15 uur 46. Ferdinande op de reactie. Terwijl Merlier even gas terug moet nemen, trekt Ferdinande er alleen op uit. Baestaens probeert het gat met de leider te dichten.

clock 15:43 15 uur 43. Tim Merlier lijkt momenteel de sterkste van de leiders. De sprintbom komt al snel opnieuw aansluiten bij Baestaens en neemt het commando meteen over. Baestaens geeft voorlopig geen kik.

clock 15:40 15 uur 40. Merlier blijft haken. Plots wordt Merlier tot stilstand gebracht door een spandoek. Baestaens profiteert optimaal en neemt de kop van de wedstrijd opnieuw over.

clock 15:39 15 uur 39. Kamp kan het tempo van Merlier voorlopig niet bijhouden en moet de Belgisch kampioen op de weg laten gaan. Vincent Baestaens neemt de fakkel over en duikt opnieuw op vooraan.

clock 15:36 15 uur 36. Merlier trekt door. Bij het ingaan van de 6e ronde trekt Tim Merlier de kopgroep nog eens op een lint. Voorlopig kan enkel Ryan Kamp volgen.

clock 15:34 15 uur 34. Waar is Vermeersch? Waar is Gianni Vermeersch? De wereldkampioen gravel was een van de publiektrekkers in Zonnebeke, maar komt voorlopig helemaal niet in het stuk voor.

clock 15:34 15 uur 34. Stroomstoot Ryan Kamp. Net na de wisselzone schiet Ryan Kamp nog eens wakker. Tim Merlier klampt zich vast in het wiel van de Nederlander. Van der Poel en co moeten een gaatje laten.

clock 15:30 15 uur 30.

clock 15:27 15 uur 27. Dit is de ideale gelegenheid om nog eens vooraan te kunnen crossen. David van der Poel voor de start.

clock 15:26 15 uur 26. Kopgroep van 8. Terwijl we richting het halfuur cross trekken, lijsten we nog eens de kopgroep van 8 op: - Loockx - Soete - Kamp - D. van der Poel - Merlier - Ferdinande - Belmans - Baestaens

clock 15:22 15 uur 22. Van een definitieve afscheiding is nog geen sprake, want ook Belmans en David van der Poel blinken opnieuw vooraan. Soete, Ferdinande en Baestaens zijn ook in aantocht.

clock 15:19 15 uur 19. Merlier komt aansluiten. Belgisch kampioen op de weg sluit vooraan aan bij Loockx en Kamp. Is de kopgroep van drie riebedebie?