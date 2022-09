Eli Iserbyt veegt op de Be-Mine de nul weg, Vanthourenhout en Van der Haar mee op het podium

"Ik wilde snel aan de cross beginnen en heb dat ook gedaan", zei Iserbyt na zijn eerste seizoenszege. "Ik ben gaan aanvallen toen ik zag dat Pim Ronhaar en Lars van der Haar het wat moeilijker hadden. Michael Vanthourenhout had een heel goede dag en aan hem had ik veel."

"Ik sloeg meteen een kloof en kon daardoor mijn eigen lijnen beter kiezen. Ik heb deze week heel hard getraind voor wat volgt in de VS. We vertrekken met de ploeg iets later dan anders naar Amerika en hebben zelf een business-classticket gekocht. Een beetje investeren in je toekomst noem ik dat."