Indrukwekkende Fem van Empel voert meteen ware demonstratie op in Beringen

Fem van Empel (winnares): "Ik had wel echt zenuwen vandaag. Het is niet gemakkelijk om als topfavoriete aan de start te staan en dat zorgde wel voor wat twijfels. Ik probeerde meteen initiatief te nemen. Onbewust kreeg ik een gaatje en toen zat ik eigenlijk al vrij vroeg in de koers op kop, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Ik heb me voorgenomen om elke wedstrijd te genieten in deze regenboogtrui."



Ceylin Alvarado (2e): "Het was echt zwaar. We moesten zeven ronden de klimmetjes doen. De combinatie van het zware parcours en de hitte was toch echt wel lastig. Ik vond het vrij goed gaan. Dit is wel een bevestiging van mijn harde werk. Ik mag tevreden zijn voor deze eerste wedstrijd. Aan Van Empel was er vandaag niets te doen. Ik reageerde iets te laat toen ze een gat had."



Shirin van Anrooij (3e): "Ik ben tevreden. De frisheid is er toch wel wat af en dat voelde ik. Met de benen die ik had, moet ik tevreden zijn. Ceylin en Fem waren te sterk vandaag. Ik kon lang één tempo rijden, maar niet meer versnellen. De echte frisheid zal niet meer terugkomen voor de volgende cross in Amerika. Ik probeer er daar gewoon het beste van te maken."