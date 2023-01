Toont Norbert Riberolle haar goede vorm ook in Zonnebeke?

12 uur 18. Snel parcours. Het parcours in Zonnebeke ademt snelheid uit. De rensters krijgen vandaag veel lange stroken voor de wielen geschoven, zonder al te veel bochten. De grote technische bagage mag hier ook achterwege blijven. Wie toont zich de grootste snelheidsduivel in de schaduw van het kasteel van Zonnebeke? .

clock 12:14

12 uur 14. Norbert Riberolle versus Betsema? Na haar pechdag op het BK in Lokeren wist Marion Norbert Riberolle maandag de rug te rechten met een verdiende zege in Otegem. Onze 24-jarige landgenote heeft de goede vorm te pakken en wil vandaag maar wat graag opnieuw als eerste over de finish komen. Haar grootste concurrente vandaag wordt wellicht Denise Betsema. De Nederlandse won ook nog maar 1 keer dit seizoen en wil in afwezigheid van de grote tenoren ook nog eens op het hoogste schavotje plaatsnemen. .