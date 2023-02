Exact Cross Sint-Niklaas: wie doet Ceylin del Carmen Alvarado wat?

clock 12:50 12 uur 50. De eerste wedstrijden van de dag zitten erop in Sint-Niklaas. Om 13.45 u. is het aan de vrouwen, die nu nog een laatste keer verkennen. . De eerste wedstrijden van de dag zitten erop in Sint-Niklaas. Om 13.45 u. is het aan de vrouwen, die nu nog een laatste keer verkennen.

clock 10:17 10 uur 17. Ik denk dat ik op dit moment beter ben dan toen ik wereldkampioene werd in 2020. Het niveau is nu gewoon zo hoog dat het niet opvalt. Ceylin del Carmen Alvarado (in podcast Cross). Ik denk dat ik op dit moment beter ben dan toen ik wereldkampioene werd in 2020. Het niveau is nu gewoon zo hoog dat het niet opvalt. Ceylin del Carmen Alvarado (in podcast Cross)

clock 10:15 10 uur 15. Technisch begin, zand in het slot. Het parcours in Sint-Niklaas is in vergelijking met de voorbije edities in het slot wat aangepast. Er is een lus uitgehaald, wat wil zeggen dat de rensters sneller aan de finish zullen zijn na de laatste passage door het zand. Het eerste deel van het parcours is technisch, met enkel klimmetjes in het"amfitheater", waarna in het tweede deel de zandstroken volgen langs het water. . Technisch begin, zand in het slot Het parcours in Sint-Niklaas is in vergelijking met de voorbije edities in het slot wat aangepast. Er is een lus uitgehaald, wat wil zeggen dat de rensters sneller aan de finish zullen zijn na de laatste passage door het zand.

clock 10:11 10 uur 11. Het parcours van de Exact Cross in Sint-Niklaas.