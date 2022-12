Slaat Aniek van Alphen straks ook toe in Exact Cross in Essen?

clock 10:56

10 uur 56. Opnieuw Van Alphen? Terwijl Fem van Empel, Puck Pieterse, Denise Betsema en Inge van der Heijden in Dublin vertoeven, zijn alle ogen in Essen gericht op Aniek van Alphen. Zij boekte vorig weekend haar grootste overwinning in Boom en krijgt meteen een nieuwe kans op een zege. Haar grootste concurrentes lijken Yara Kastelijn en Sanne Cant, die al 5 keer eerder won in Essen. .