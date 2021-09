Eli Iserbyt boekt twee op twee: na Lokeren viert hij ook in Beringen

Al in de 1e ronde ontstond een kopgroep met de verwachte namen: Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Lars van der Haar kreeg af te rekenen met een ontwrichtte schouder, maar loste dat euvel zelf op en reed zowaar voort.



Voorin maakte Sweeck aanvankelijk een prima indruk, maar de krachtinspanningen van het wedstrijdbegin braken hem zuur op in het tweede deel van de wedstrijd. Vanthourenhout was dan al teruggeslagen door een haperend versnellingsapparaat.



Terwijl de concurrenten een voor een de rol moesten lossen - ook Toon Aerts viel weg door twee lekke banden - vond Eli Iserbyt steeds beter zijn draai. Na zijn overwinning vorige week in Lokeren soleerde hij ook op de Beringse mijnterril naar de winst.



Achter Iserbyt was het zowaar nog Lars van der Haar die na een knappe inhaalrace naar een fraaie tweede plaats reed. Daan Soete pikte de laatste podiumplaats in.