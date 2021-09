Iserbyt realiseert hattrick in Bredene, Pauwels Sauzen-Bingoal vult hele podium

De cross in Bredene, normaal gereden in de kerstperiode, kon niet slechter beginnen voor Laurens Sweeck. De kersverse papa ging in de 2e ronde tegen de grond, en maakte er dan maar een heuse inhaalrace van.

Hermans verkoopt zijn huid duur

Dan waagde Michael Vanthourenhout zijn kans en er zat veel snee op zijn demarrage. Eli Iserbyt speelde het ploegenspel en stopte in de achtergrond af. Toch kon een sterke Quinten Hermans het gat dicht rijden.



"Mijn beurt", moet Iserbyt gedacht hebben. Dit keer was het Vanthourenhout die in het wiel van Quinten Hermans gebeiteld zat. Het bleek de goede versnelling. Enkel Sweeck kwam nog ietwat in de buurt.



Iserbyt is zo wel de man van de openingsfase in de cross met zijn 3 opeenvolgende zeges.