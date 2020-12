Van der Poel speelt ook tussendoortje in Essen met smaak naar binnen

16:03 16 uur 03. Van der Poel wint! Het was misschien een tussendoortje, maar hij heeft het wel met smaak verorberd. Van der Poel wint voor de 2e keer in Essen. Hermans wordt 2e. . Van der Poel wint! Het was misschien een tussendoortje, maar hij heeft het wel met smaak verorberd. Van der Poel wint voor de 2e keer in Essen. Hermans wordt 2e.

16:02 16 uur 02. Sweeck perst er nog een sprintje uit, maar het is te laat. Pidcock wordt derde. . Sweeck perst er nog een sprintje uit, maar het is te laat. Pidcock wordt derde.

16:01 16 uur 01. De top 3 lijkt van pech gespaard te worden. Enkel Sweeck had met een lekke band af te rekenen en dat zal de Belgische kampioen wellicht een podiumplaats kosten. . De top 3 lijkt van pech gespaard te worden. Enkel Sweeck had met een lekke band af te rekenen en dat zal de Belgische kampioen wellicht een podiumplaats kosten.

15:59 Tijdsverschil. Het verschil tussen Pidcock en Sweeck is nog altijd 2 à 3 seconden. . 15 uur 59. Tijdsverschil Het verschil tussen Pidcock en Sweeck is nog altijd 2 à 3 seconden.

15:58 15 uur 58. Van der Poel is bezig aan zijn laatste ronde en nu lijkt hij toch een beetje energie te sparen voor de drukke eindejaarsperiode. Morgen is hij er al opnieuw bij, wanneer hij het tegen Van Aert opneemt in Herentals. . Van der Poel is bezig aan zijn laatste ronde en nu lijkt hij toch een beetje energie te sparen voor de drukke eindejaarsperiode. Morgen is hij er al opnieuw bij, wanneer hij het tegen Van Aert opneemt in Herentals.

15:56 15 uur 56. Sweeck is weggereden van Aerts, maar ook Pidcock is weer tot leven gewekt nu hij die podiumplaats geroken heeft. . Sweeck is weggereden van Aerts, maar ook Pidcock is weer tot leven gewekt nu hij die podiumplaats geroken heeft.

15:53 15 uur 53. De enige spanning die we in deze slotfase nog hebben, is de strijd om de 3e plaats. Die is nu in handen van Pidcock, maar als hij omkijkt ziet hij Aerts en Sweeck naderen. . De enige spanning die we in deze slotfase nog hebben, is de strijd om de 3e plaats. Die is nu in handen van Pidcock, maar als hij omkijkt ziet hij Aerts en Sweeck naderen.

15:50 Tijdsverschil. Op 2 ronden van het einde lopen de verschillen toch fors op. Hermans beperkt de schade nog enigszins tot 20 seconden, Pidcock volgt op bijna 50 seconden. Op een tiental seconden van de Brit rijdt het duo Aerts-Sweeck. . 15 uur 50. Tijdsverschil Op 2 ronden van het einde lopen de verschillen toch fors op. Hermans beperkt de schade nog enigszins tot 20 seconden, Pidcock volgt op bijna 50 seconden. Op een tiental seconden van de Brit rijdt het duo Aerts-Sweeck.

15:48 15 uur 48. Sweeck kan nu pas in de materiaalpost een nieuwe fiets ophalen. Intussen is Pidcock hem al voorbij geknald. Sweeck bevindt zich nu in het gezelschap van Aerts. . Sweeck kan nu pas in de materiaalpost een nieuwe fiets ophalen. Intussen is Pidcock hem al voorbij geknald. Sweeck bevindt zich nu in het gezelschap van Aerts.

15:45 Lekke band. We hebben misschien te vroeg gesproken, want Sweeck heeft een lekke band en zal nog moeten vechten tegen Pidcock om die 3e plaats te behouden. . 15 uur 45. Lekke band We hebben misschien te vroeg gesproken, want Sweeck heeft een lekke band en zal nog moeten vechten tegen Pidcock om die 3e plaats te behouden.

15:44 15 uur 44. Sweeck past. We hebben niet gezien hoe het gebeurd is, maar Laurens Sweeck heeft Quinten Hermans moeten laten rijden. De 3 podiumplaatsen lijken hiermee vast te liggen. . Sweeck past We hebben niet gezien hoe het gebeurd is, maar Laurens Sweeck heeft Quinten Hermans moeten laten rijden. De 3 podiumplaatsen lijken hiermee vast te liggen.

15:42 15 uur 42. Je merkt dat de wereldkampioen steeds meer in zijn sas komt in "zijn" Essen. Van elke nieuwe hindernis maakt hij een uitdaging. . Je merkt dat de wereldkampioen steeds meer in zijn sas komt in "zijn" Essen. Van elke nieuwe hindernis maakt hij een uitdaging.

15:42 15 uur 42. Op het asfalt perst Van der Poel er nog eens een sprintje uit. Hermans en Sweeck blijven op aanzienlijke afstand druk zetten. Materiaalpech op dit glibberige circuit is natuurlijk niet denkbeeldig. . Op het asfalt perst Van der Poel er nog eens een sprintje uit. Hermans en Sweeck blijven op aanzienlijke afstand druk zetten. Materiaalpech op dit glibberige circuit is natuurlijk niet denkbeeldig.

15:38 15 uur 38. In de strijd om de 2e plaats neemt Hermans een beetje afstand op Sweeck. . In de strijd om de 2e plaats neemt Hermans een beetje afstand op Sweeck.

15:34 15 uur 34. Sweeck en Hermans doen nog een moedige poging, maar zonder pech staat de winnaar nu al bekend. De 2 Belgen rijden zeker nog stevig door, want ze houden Pidcock op veilige afstand. . Sweeck en Hermans doen nog een moedige poging, maar zonder pech staat de winnaar nu al bekend. De 2 Belgen rijden zeker nog stevig door, want ze houden Pidcock op veilige afstand.

15:32 15 uur 32. Het lijkt erop dat Sweeck en Hermans de wet van de sterkste moeten ondergaan. En de sterkste is, niet geheel verrassend, opnieuw Van der Poel. . Het lijkt erop dat Sweeck en Hermans de wet van de sterkste moeten ondergaan. En de sterkste is, niet geheel verrassend, opnieuw Van der Poel.

15:30 15 uur 30. 10 meter worden er 20 en stilaan 50. Is de beslissing iets voorbij halfweg gevallen? . 10 meter worden er 20 en stilaan 50. Is de beslissing iets voorbij halfweg gevallen?

15:29 15 uur 29. Is het zover? Van der Poel heeft overgenomen van Hermans en achter hem kraakt het meteen. Sweeck zet alle zeilen bij. . Is het zover? Van der Poel heeft overgenomen van Hermans en achter hem kraakt het meteen. Sweeck zet alle zeilen bij.

15:27 15 uur 27. Pidcock past. De kloof met Pidcock wordt steeds groter. De frêle Brit zal ook stilaan zijn inspanningen van afgelopen zondag in Namen beginnen te voelen. . Pidcock past De kloof met Pidcock wordt steeds groter. De frêle Brit zal ook stilaan zijn inspanningen van afgelopen zondag in Namen beginnen te voelen.

15:26 15 uur 26. Van der Poel oogt al een stuk gretiger. Als een panter heeft hij zich achter Hermans genesteld. Je voelt dat hij op elk moment kan uithalen. . Van der Poel oogt al een stuk gretiger. Als een panter heeft hij zich achter Hermans genesteld. Je voelt dat hij op elk moment kan uithalen.

15:25 15 uur 25. Het is nu Hermans die het hoge woord voert in de kopgroep en er zo voor zorgt dat Pidcock niet meteen kan terugkomen. . Het is nu Hermans die het hoge woord voert in de kopgroep en er zo voor zorgt dat Pidcock niet meteen kan terugkomen.

15:22 15 uur 22. Pidcock verliest wat voeling met de kop door een paar foutjes op een rij. Zal Van der Poel hiervan profiteren? . Pidcock verliest wat voeling met de kop door een paar foutjes op een rij. Zal Van der Poel hiervan profiteren?

15:22 15 uur 22. Mathieu lijkt mij redelijk te zijn. Hij was wat minder gestart, maar het is nu zaak om op het juiste moment aan te gaan. Als dat lukt. Adrie van der Poel. Mathieu lijkt mij redelijk te zijn. Hij was wat minder gestart, maar het is nu zaak om op het juiste moment aan te gaan. Als dat lukt. Adrie van der Poel

15:21 15 uur 21. Met Hermans, Sweeck en Van der Poel rijden de laatste 3 winnaars - tevens de enige ex-winnaars aan de start - vooraan. Wint iemand van dat trio voor het eerst een 2e keer? Of wordt het een eersteling voor Pidcock? . Met Hermans, Sweeck en Van der Poel rijden de laatste 3 winnaars - tevens de enige ex-winnaars aan de start - vooraan. Wint iemand van dat trio voor het eerst een 2e keer? Of wordt het een eersteling voor Pidcock?

15:19 15 uur 19. Van der Poel "anoniem". Van het verwachte duel tussen Pidcock en Van der Poel is nog geen sprake. Dat is deels de verdienste van Sweeck en Hermans, maar ook omdat met name de wereldkampioen zich niet moeit met het koersverloop. Hij rijdt steevast in 4e positie. . Van der Poel "anoniem" Van het verwachte duel tussen Pidcock en Van der Poel is nog geen sprake. Dat is deels de verdienste van Sweeck en Hermans, maar ook omdat met name de wereldkampioen zich niet moeit met het koersverloop. Hij rijdt steevast in 4e positie.

15:17 15 uur 17. Sweeck weigert, ondanks de aanwezigheid van Pidcock en Van der Poel, de kat uit de boom te kijken. Hij bepaalt opnieuw het tempo. . Sweeck weigert, ondanks de aanwezigheid van Pidcock en Van der Poel, de kat uit de boom te kijken. Hij bepaalt opnieuw het tempo.

15:15 15 uur 15. Nog 7 ronden. Van der Poel maakt van het leiderstrio een leiderskwartet. Toon Aerts volgt op een vijftal seconden. . Nog 7 ronden Van der Poel maakt van het leiderstrio een leiderskwartet. Toon Aerts volgt op een vijftal seconden.

15:14 15 uur 14. Sweeck, Hermans en Pidcock kijken op een lang recht stuk om en kijken zo in de muil van het beest: Van der Poel is op komst! . Sweeck, Hermans en Pidcock kijken op een lang recht stuk om en kijken zo in de muil van het beest: Van der Poel is op komst!

15:13 15 uur 13. Terwijl Pidcock aansluit bij Sweeck en Hermans laat Van der Poel in de achtervolging Aerts de kastanjes uit het vuur halen. . Terwijl Pidcock aansluit bij Sweeck en Hermans laat Van der Poel in de achtervolging Aerts de kastanjes uit het vuur halen.

15:11 15 uur 11. Van der Poel is het groepje met de achtervolgers dag komen zeggen. Pidcock bepaalt daar het tempo, maar de twee leiders hebben nog altijd een 50 meter. . Van der Poel is het groepje met de achtervolgers dag komen zeggen. Pidcock bepaalt daar het tempo, maar de twee leiders hebben nog altijd een 50 meter.

15:08 15 uur 08. Sweeck. Rekenen zit er voor Sweeck blijkbaar niet bij vandaag. De Belgische kampioen kijkt amper om, ook niet naar Hermans in zijn wiel. Sweeck stond de voorbije 3 jaar telkens op het podium in Essen. . Sweeck Rekenen zit er voor Sweeck blijkbaar niet bij vandaag. De Belgische kampioen kijkt amper om, ook niet naar Hermans in zijn wiel. Sweeck stond de voorbije 3 jaar telkens op het podium in Essen.

15:07 15 uur 07. De motor van Van der Poel moet nog wat aanslaan schijnbaar. Pidcock heeft dat gezien en zet zich op kop van het achtervolgende groepje met Aerts en Kamp. Vooraan rijden Hermans en Sweeck vrolijk door. . De motor van Van der Poel moet nog wat aanslaan schijnbaar. Pidcock heeft dat gezien en zet zich op kop van het achtervolgende groepje met Aerts en Kamp. Vooraan rijden Hermans en Sweeck vrolijk door.

15:05 15 uur 05. Balkjes. Door de modder is het niet evident om over de balkjes te springen. Pidcock doet het als een van de enigen wel, Van der Poel niet. Wordt dat een cruciaal punt op het parcours? . Balkjes Door de modder is het niet evident om over de balkjes te springen. Pidcock doet het als een van de enigen wel, Van der Poel niet. Wordt dat een cruciaal punt op het parcours?

15:04 15 uur 04. Situatie. Van der Poel moet ergens een klein foutje gemaakt hebben, want hij ziet Pidcock enkele meters voor hem uitrijden. Sweeck trekt vooraan fors door, met Hermans meteen in zijn wiel. Daarachter zien we Kamp, Aerts en Pidcock. . Situatie Van der Poel moet ergens een klein foutje gemaakt hebben, want hij ziet Pidcock enkele meters voor hem uitrijden. Sweeck trekt vooraan fors door, met Hermans meteen in zijn wiel. Daarachter zien we Kamp, Aerts en Pidcock.

15:01 15 uur 01. Van der Poel heeft zich al in het wiel van Pidcock genesteld. Niet voor het laatst vandaag? . Van der Poel heeft zich al in het wiel van Pidcock genesteld. Niet voor het laatst vandaag?

15:01 15 uur 01. Kamp en Sweek waren de snelste pijlen uit de boog. Ook Pidcock is opnieuw goed van start gegaan. Mathieu van der Poel was niet geweldig weg, maar hij is al aan het opschuiven. . Kamp en Sweek waren de snelste pijlen uit de boog. Ook Pidcock is opnieuw goed van start gegaan. Mathieu van der Poel was niet geweldig weg, maar hij is al aan het opschuiven.

14:59 14 uur 59. De gladiatoren hebben zich in de arena gemeld. Zo meteen worden ze losgelaten. . De gladiatoren hebben zich in de arena gemeld. Zo meteen worden ze losgelaten.

14:54 14 uur 54. Ik vind het sympathiek dat de mensen hier dit jaar een cross willen organiseren, maar van parcoursen bouwen kennen ze toch niet veel. Quinten Hermans is geen fan van de nieuwe omloop. Ik vind het sympathiek dat de mensen hier dit jaar een cross willen organiseren, maar van parcoursen bouwen kennen ze toch niet veel. Quinten Hermans is geen fan van de nieuwe omloop