17-jarige Bäckstedt loopt en rijdt in modderig Essen naar eerste topzege bij elite

14:36 14 uur 36. Verdonschot op 2, Kay op 3. Zoe Bäckstedt zat al klaar voor haar winnaarsinterview, toen Verdonschot als tweede aankwam. De Belgische was nog ver weggereden van Anna Kay, de winnares van Leuven. . Verdonschot op 2, Kay op 3 Zoe Bäckstedt zat al klaar voor haar winnaarsinterview, toen Verdonschot als tweede aankwam. De Belgische was nog ver weggereden van Anna Kay, de winnares van Leuven.

14:34 14 uur 34. Bäckstedt wint. Er is niets af te dingen op de zege van Zoe Bäckstedt. Ze dook als eerste het veld in en reed van in de eerste ronde steeds verder weg van de rest. . Bäckstedt wint Er is niets af te dingen op de zege van Zoe Bäckstedt. Ze dook als eerste het veld in en reed van in de eerste ronde steeds verder weg van de rest.

14:32 14 uur 32. Grimlach bij Bäckstedt. De dochter passeert voor het laatst bij haar papa in de materiaalzone. Ze lijkt te lachen, maar de inspanning is ook op haar gezicht af te lezen. . Grimlach bij Bäckstedt De dochter passeert voor het laatst bij haar papa in de materiaalzone. Ze lijkt te lachen, maar de inspanning is ook op haar gezicht af te lezen.

14:29 14 uur 29. Voet aan grond. Bäckstedt blijft goed doorduwen, maar ze wordt kennelijk ook wat moe. Ze moet even voet aan grond zetten. Ze kijkt vaak om, maar dat is niet nodig. Verdonschot en Kay zitten op meer dan een minuut. . Voet aan grond Bäckstedt blijft goed doorduwen, maar ze wordt kennelijk ook wat moe. Ze moet even voet aan grond zetten. Ze kijkt vaak om, maar dat is niet nodig. Verdonschot en Kay zitten op meer dan een minuut.

14:27 14 uur 27. Bäckstedt zegezeker slotronde in. Bäckstedt kan genieten van haar laatste ronde in Essen, ze is met bergen tijd voorsprong op weg naar haar eerste zege in een topcross bij de elite. De toppers doen dan wel niet mee, maar de 17-jarige rekent wel af met Anna Kay, Laura Verdonschot en al de rest. . Bäckstedt zegezeker slotronde in Bäckstedt kan genieten van haar laatste ronde in Essen, ze is met bergen tijd voorsprong op weg naar haar eerste zege in een topcross bij de elite.



De toppers doen dan wel niet mee, maar de 17-jarige rekent wel af met Anna Kay, Laura Verdonschot en al de rest.

14:22 14 uur 22. Bäckstedt dubbelt. De 17-jarige is oppermachtig: ze loopt enkele gedubbelde rensters voorbij in de modder. Van haar achtervolgsters al lang geen spoor meer. . Bäckstedt dubbelt De 17-jarige is oppermachtig: ze loopt enkele gedubbelde rensters voorbij in de modder.



Van haar achtervolgsters al lang geen spoor meer.

14:15 Bäckstedt passeert elke ronde met meer voorsprong aan de finish. 14 uur 15. Bäckstedt passeert elke ronde met meer voorsprong aan de finish

14:14 14 uur 14. Nog 2 ronden. Het podium lijkt vast te liggen: Bäckstedt telt 43 seconden voorsprong op Verdonschot, 10 seconden verderop volgt Kay. . Nog 2 ronden Het podium lijkt vast te liggen: Bäckstedt telt 43 seconden voorsprong op Verdonschot, 10 seconden verderop volgt Kay.

14:11 14 uur 11. Spannende strijd om plek 2. Anna Kay, de winnares in Leuven, en Laura Verdonschot knokken op dik 40 seconden achter Bäckstedt om de overige podiumplaatsen. Verdonschot lag bij het ingaan van de ronde nog kort achter Kay, maar heeft nu 30 meter voorsprong genomen. Kay kijkt vooral naar beneden, ze lijkt niet beter te kunnen. . Spannende strijd om plek 2 Anna Kay, de winnares in Leuven, en Laura Verdonschot knokken op dik 40 seconden achter Bäckstedt om de overige podiumplaatsen.



Verdonschot lag bij het ingaan van de ronde nog kort achter Kay, maar heeft nu 30 meter voorsprong genomen. Kay kijkt vooral naar beneden, ze lijkt niet beter te kunnen.

14:09 14 uur 09. Podium achter Cant in Meulebeke. Zoe Bäckstedt is goed op weg om haar eerste veldrit bij de elitevrouwen te winnen. Ze was er dit seizoen al een keer eerder dicht bij: in de Ethias Cross in Meulebeke eindigde ze tweede achter Sanne Cant. . Podium achter Cant in Meulebeke Zoe Bäckstedt is goed op weg om haar eerste veldrit bij de elitevrouwen te winnen. Ze was er dit seizoen al een keer eerder dicht bij: in de Ethias Cross in Meulebeke eindigde ze tweede achter Sanne Cant.

14:07 14 uur 07. Ronde 2 ging iets sneller. Bäckstedt draait een 2e rondje dat iets sneller is dan het eerste. Op 36 seconden passeert Kay als 2e, een seconde verderop zit Verdonschot. . Ronde 2 ging iets sneller Bäckstedt draait een 2e rondje dat iets sneller is dan het eerste. Op 36 seconden passeert Kay als 2e, een seconde verderop zit Verdonschot.

14:02 14 uur 02. Bäckstedt is klepper. Dat Zoe Bäckstedt uitpakt, is geen verrassing. De 17-jarige Britse (dochter van de Zweedse Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt) is de Europese kampioene in het veld bij de junioren. Ze pakte ook zilver op de WK-tijdrit in Vlaanderen en goud in de WK-wegrit, bij de junioren welteverstaan. Vorige week in Boom eindigde ze 9e in de zware cross in Boom tussen alle elitekleppers, dat was al een visitekaartje. . Bäckstedt is klepper Dat Zoe Bäckstedt uitpakt, is geen verrassing. De 17-jarige Britse (dochter van de Zweedse Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt) is de Europese kampioene in het veld bij de junioren.



Ze pakte ook zilver op de WK-tijdrit in Vlaanderen en goud in de WK-wegrit, bij de junioren welteverstaan.



Vorige week in Boom eindigde ze 9e in de zware cross in Boom tussen alle elitekleppers, dat was al een visitekaartje.

14:01 14 uur 01. Verdonschot hapert. De Belgische rijdt even tegen het spandoek, Kay kan aansluiten. De 2 volgen op 30 seconden van leidster Bäckstedt. De vogel lijkt - zonder ongelukken - al gevlogen. . Verdonschot hapert De Belgische rijdt even tegen het spandoek, Kay kan aansluiten. De 2 volgen op 30 seconden van leidster Bäckstedt. De vogel lijkt - zonder ongelukken - al gevlogen.

13:58 13 uur 58. Bäckstedt loopt letterlijk weg. Na de passage op het asfalt aan de finish moeten de rensters al snel weer gaan lopen door de modder. Bäckstedt loopt al een loopstrook weg van nummer 2 Verdonschot. Kay zit een halve loopstrook verder. . Bäckstedt loopt letterlijk weg Na de passage op het asfalt aan de finish moeten de rensters al snel weer gaan lopen door de modder. Bäckstedt loopt al een loopstrook weg van nummer 2 Verdonschot. Kay zit een halve loopstrook verder.

13:55 13 uur 55. Ronde van kleine 10 minuten. De vrouwen moeten 5 ronden afwerken, de eerste ronde duurde 9'51" voor koploopster Bäckstedt. Verdonschot volgt op 7 seconden, Kay op 13. . Ronde van kleine 10 minuten De vrouwen moeten 5 ronden afwerken, de eerste ronde duurde 9'51" voor koploopster Bäckstedt.



Verdonschot volgt op 7 seconden, Kay op 13.

13:52 13 uur 52. Verdonschot achter Bäckstedt. Laura Verdonschot gaat niet binnen in de wisselzone en is zo de eerste achtervolgster op Bäckstedt. Kay volgt op 3. . Verdonschot achter Bäckstedt Laura Verdonschot gaat niet binnen in de wisselzone en is zo de eerste achtervolgster op Bäckstedt. Kay volgt op 3.

13:51 13 uur 51. Bäckstedt los. De 17-jarige juniore kan goed haar krachvermogen aanspreken op het zware parcours. Ze rijdt een 20-tal meter weg van een groepje met lichtgewicht Anna Kay. . Bäckstedt los De 17-jarige juniore kan goed haar krachvermogen aanspreken op het zware parcours. Ze rijdt een 20-tal meter weg van een groepje met lichtgewicht Anna Kay.

13:46 13 uur 46. Kay voor Bäckstedt. Er moet veel gelopen worden door de vele modderstroken. Kay en Bäckstedt doen haasje-over vooraan. . Kay voor Bäckstedt Er moet veel gelopen worden door de vele modderstroken. Kay en Bäckstedt doen haasje-over vooraan.

13:45 13 uur 45. We zijn weg. Bäckstedt en Kay staan op de eerste rij, we zien er ook Laura Verdonschot. Bäckstedt neemt de kopstart. Er is meteen opstopping bij de eerste brug. . We zijn weg Bäckstedt en Kay staan op de eerste rij, we zien er ook Laura Verdonschot.



Bäckstedt neemt de kopstart. Er is meteen opstopping bij de eerste brug.