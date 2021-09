Denise Betsema is ook in de cross in Bredene de beste Nederlandse

Denise Betsema en Yara Kastelijn hadden de vorige crossen onderling verdeeld en ook vandaag staken de Nederlandse rensters er bovenuit.



Fem van Empel gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok waarna er een kopgroep van zo'n 4 dames gevormd werd. Een sterke Puck Pieterse, Denise Betsema, Yara Kastelijn en Annemarie Worst konden hun wagonnetje vooraan aanhaken.



Langzaam maar zeker moest Annemarie Worst de kopgroep laten gaan. De Nederlandse was namelijk nog maar toe aan haar 1e cross van het seizoen.

Het was vooral Betsema die de forcing voerde. In de allerlaatste ronde plaatste de winnares van Lokeren de ultieme versnelling. Kastelijn en Pieterse bolden niet veel later over de streep. 2 op 3 dus voor Denise Betsema.



Ceylin del Carmen Alvarado had het dan weer lastig bij haar wederoptreden. Ze eindigde uiteindelijk 9e.



Zoek overigens niet naar een andere vlag dan de Nederlandse in de top 10. De Nederlandse vrouwen domineerden vandaag andermaal.