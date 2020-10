Lucinda Brand ontbreekt vandaag op flanken van mijnterril in Beringen

11:26

11 uur 26. Brand ontbreekt. De meeste grote namen tekenen vandaag present in Beringen, maar wie er niet bij is, is Lucinda Brand. De Nederlandse heeft last van een ontstoken wonde aan haar knie. "Het is afwachten hoe de blessure evolueert", liet haar ploeg eerder deze week weten op Twitter. De blessure is ongetwijfeld een domper voor Brand, die uitstekend begonnen was aan het nieuwe seizoen. Twee weken geleden won ze in Kruibeke de tweede Ethias Cross van het seizoen, voor haar landgenotes Kastelijn en Betsema. In Gieten moest ze vorige week vrede nemen met de 3e stek. Het wordt voorts weer uitkijken naar Ceylin Alvarado, die vorige week in Gieten bij haar eerste veldrit van het seizoen meteen de puntjes op de i zette. De concurrentie voor de wereldkampioene komt wellicht opnieuw uit Nederlandse hoek. Vorig jaar was Annemarie Worst de beste in Beringen en Yara Kastelijn heeft doorgaans ook goeie klimbenen. .