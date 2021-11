Nederlander Kamp verschalkt Vandeputte en Nys op EK veldrijden bij beloften

14:05 14 uur 05. Ryan Kamp wint! De Nederlander zet onze landgenoten Vandeputte en Nys een neus in de spurt. Het goud gaat naar Nederland, meer bepaald naar Ryan Kamp. . Ryan Kamp wint! De Nederlander zet onze landgenoten Vandeputte en Nys een neus in de spurt. Het goud gaat naar Nederland, meer bepaald naar Ryan Kamp.

14:04 14 uur 04. Vandeputte voert de forcing in de laatste rechte lijn. Wie pakt de titel? . Vandeputte voert de forcing in de laatste rechte lijn. Wie pakt de titel?

14:00 Verstrynge tegen de grond. Net wanneer hij zijn versnelling plaatst, gaat Verstrynge tegen de vlakte. Hij staat even te voet maar kan dan toch weer verder. Vooraan gaat het nu tussen Vandeputte, Nys en Kamp. . 14 uur . Verstrynge tegen de grond Net wanneer hij zijn versnelling plaatst, gaat Verstrynge tegen de vlakte. Hij staat even te voet maar kan dan toch weer verder. Vooraan gaat het nu tussen Vandeputte, Nys en Kamp.

13:57 13 uur 57. Laatste ronde. We duiken met 6 renners vooraan de laatste ronde in. Ryan Kamp plaatst nog een snedige versnelling en enkel Vandeputte kan mee. Valt er dan toch nog een kloof? . Laatste ronde We duiken met 6 renners vooraan de laatste ronde in. Ryan Kamp plaatst nog een snedige versnelling en enkel Vandeputte kan mee. Valt er dan toch nog een kloof?

13:57 13 uur 57. Cameron Mason zet de Belgen nu even onder druk. Kunnen ze hun wagonnetje nog aanhaken bij de Brit? . Cameron Mason zet de Belgen nu even onder druk. Kunnen ze hun wagonnetje nog aanhaken bij de Brit?

13:54 13 uur 54. Ronhaar schudt nog eens aan de boom. We gaan de voorlaatste ronde in en dat is voor Ronhaar het sein om nog eens aan te vallen. Het lukt hem echter niet om een gaatje te slaan. Het kaf is nog niet van het koren gescheiden en we zitten toch al in de finale. . Ronhaar schudt nog eens aan de boom We gaan de voorlaatste ronde in en dat is voor Ronhaar het sein om nog eens aan te vallen. Het lukt hem echter niet om een gaatje te slaan. Het kaf is nog niet van het koren gescheiden en we zitten toch al in de finale.

13:48 13 uur 48. Alles op een zakdoek. Alle Belgen koersen goed en alert mee vooraan. Ryan Kamp, Fontana en Cameron Mason zijn de vreemde eenden in de bijt. Voor de rest kleurt de kopgroep Belgisch. Ondertussen kan ook Ronhaar weer aansluiten. . Alles op een zakdoek Alle Belgen koersen goed en alert mee vooraan. Ryan Kamp, Fontana en Cameron Mason zijn de vreemde eenden in de bijt. Voor de rest kleurt de kopgroep Belgisch. Ondertussen kan ook Ronhaar weer aansluiten.

13:45 13 uur 45. Vooraan beginnen er nu gaatjes te vallen. Ryan Kamp muist er dan ook vanonder en krijgt Thibau Nys mee in zijn wiel. . Vooraan beginnen er nu gaatjes te vallen. Ryan Kamp muist er dan ook vanonder en krijgt Thibau Nys mee in zijn wiel.

13:43 13 uur 43. Ronhaar heeft het nu even moeilijk en moet een kloofje laten. Zit zijn versnelling van de eerste ronde daar voor iets tussen? . Ronhaar heeft het nu even moeilijk en moet een kloofje laten. Zit zijn versnelling van de eerste ronde daar voor iets tussen?

13:42 13 uur 42. Kopgroep van 10. We duiken de 5e ronde (van 8 in totaal) in met 10 koplopers op dit razendsnelle parcours. De namen; Vandeputte, Verstrynge, Kamp, Mason, Nys, Michels, Meeussen, Wyseure, Fontana en Ronhaar. . Kopgroep van 10 We duiken de 5e ronde (van 8 in totaal) in met 10 koplopers op dit razendsnelle parcours. De namen; Vandeputte, Verstrynge, Kamp, Mason, Nys, Michels, Meeussen, Wyseure, Fontana en Ronhaar.

13:39 13 uur 39. Na Verstrynge geeft nu Cameron Mason er een flinke snok aan. Het is aanklampen geblazen voor de andere renners, maar voorlopig rijdt er nog niemand weg. . Na Verstrynge geeft nu Cameron Mason er een flinke snok aan. Het is aanklampen geblazen voor de andere renners, maar voorlopig rijdt er nog niemand weg.

13:32 13 uur 32. Omvangrijke kopgroep. Bij het ingaan van de 4e ronde krijgen we zo'n 12 koplopers. Verstrynge, Michels, Wyseure, Meeussen, Vandeputte en Nys zijn van de partij. . Omvangrijke kopgroep Bij het ingaan van de 4e ronde krijgen we zo'n 12 koplopers. Verstrynge, Michels, Wyseure, Meeussen, Vandeputte en Nys zijn van de partij.

13:30 13 uur 30. Chaos in materiaalpost. Er wordt flink gevloekte in de materiaalpost waar de mecaniciens even in de weg staan van de renners. Joran Wyseure werd daardoor even opgehouden. . Chaos in materiaalpost Er wordt flink gevloekte in de materiaalpost waar de mecaniciens even in de weg staan van de renners. Joran Wyseure werd daardoor even opgehouden.

13:29 Valpartij. In de modder maakt Mees Hendrikx een tuimelpartij. Hij kan zijn weg wel snel weer voort zitten, maar staat toch te voet. . 13 uur 29. Valpartij In de modder maakt Mees Hendrikx een tuimelpartij. Hij kan zijn weg wel snel weer voort zitten, maar staat toch te voet.

13:25 13 uur 25. Verstrynge bolt na de eerste ronde ook als eerste over de streep. Kamp, Ronhaar, Vandeputte, Hendrikx, Nys, Wyseure, Meeussen en Ferdinande volgen meteen daarna. De wedstrijd moet nog openbreken, maar de Belgen zitten wel goed vooraan. . Verstrynge bolt na de eerste ronde ook als eerste over de streep. Kamp, Ronhaar, Vandeputte, Hendrikx, Nys, Wyseure, Meeussen en Ferdinande volgen meteen daarna. De wedstrijd moet nog openbreken, maar de Belgen zitten wel goed vooraan.

13:24 13 uur 24. Alles weer bij elkaar. Het duo is gegrepen en we krijgen nu een grotere kopgroep. Het gaat alvast wel goed vooruit. . Alles weer bij elkaar Het duo is gegrepen en we krijgen nu een grotere kopgroep. Het gaat alvast wel goed vooruit.

13:24 13 uur 24. Ronhaar en Rouiller hebben een kleine kloof geslagen. Onze landgenoten Vandeputte, Verstrynge, Meeussen en Ferdinande zitten in de achtervolgende groep. . Ronhaar en Rouiller hebben een kleine kloof geslagen. Onze landgenoten Vandeputte, Verstrynge, Meeussen en Ferdinande zitten in de achtervolgende groep.

13:21 13 uur 21. Versnelling Ronhaar. Pim Ronhaar schudt een fikse versnelling uit de kuiten en Vandeputte moet de rol even lossen. De Zwitser Rouiller is wel nog van de partij in het wiel van de Nederlander. . Versnelling Ronhaar Pim Ronhaar schudt een fikse versnelling uit de kuiten en Vandeputte moet de rol even lossen. De Zwitser Rouiller is wel nog van de partij in het wiel van de Nederlander.

13:18 13 uur 18. Alles wordt op een lint getrokken, want het is een snelle cross. Van ploeteren in de modder is maar weinig sprake. . Alles wordt op een lint getrokken, want het is een snelle cross. Van ploeteren in de modder is maar weinig sprake.