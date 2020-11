Nederland duldt geen tegenstand in eigen land, Alvarado Europees kampioene

Bekijk een kort verslag van het EK bij de vrouwen

Alvarado rondt Nederlandse suprematie af

Een Europese titel in eigen land: het zou al vreemd moeten lopen mocht het niet gebeuren voor de Nederlandse favorietes.

Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, voormalig Europees kampioene Annemarie Worst, uittredend kampioene Yara Kastelijn, Denise Betsema én Lucinda Brand. Wie zou deze rensters het leven zuur maken?

Niemand. De Italiaanse Eva Lechner dook nog als eerste het veld in, maar werd voorbijgesneld door Brand. Meteen het laatste niet-Nederlandse avontuurtje voorin. Brand trok door, haar landgenotes volgden makkelijk. Ook Sanne Cant was goed weg.

Maar wanneer Alvarado een eerste keer versnelde, kon enkel Worst de wereldkampioene nog bijbenen. Na een inhaalrace van 2 rondes kregen we met Brand een koptrio dat de laatste ronde zou ingaan.

Worst zag duizenden sterretjes, maar weigerde te breken. Tot de laatste rechte lijn hield ze het achterwiel van haar landgenote in het vizier. Over dat wiel komen, lukte niet meer. Alvarado sprintte - in een oneindig lange spurt - knap naar de zege, Worst bolde op iets meer dan een fietslangte binnen. Iets later volgde Brand.

Met Sanne Cant (7e), Alicia Franck (9e) en Ellen Van Loy (10e) vinden we 3 Belgische vrouwen terug in de top 10.