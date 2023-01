Viktor Vandenberghe verovert Belgische titel bij junioren, kuitblessure nekt topfavoriet Corsus

clock 14:30 14 uur 30 match afgelopen end time Vandenberghe wint voor Nuyens De Belgische titel is binnen voor Viktor Vandenberghe. Het zilver is voor Wies Nuyens (op 1'20"). Seppe Van den Boer vervolledigt het podium.

clock 14:27 14 uur 27. Vandenberghe rijdt nog een laatste keer door de modder. Zijn schuit is bijna aan wal. . Vandenberghe rijdt nog een laatste keer door de modder. Zijn schuit is bijna aan wal.

clock 14:25 14 uur 25. Wies Nuyens is een stoemper en heeft karakter. Ruben Van Gucht. Wies Nuyens is een stoemper en heeft karakter. Ruben Van Gucht

clock 14:22 Lekke band voor 3e man in koers. Seppe Van den Boer heeft het ook vlaggen. Hij staat lek en moet oppassen dat Antoine Jamin (4e) hem de bronzen medaille niet afsnoept. . 14 uur 22. flat tyre Lekke band voor 3e man in koers Seppe Van den Boer heeft het ook vlaggen. Hij staat lek en moet oppassen dat Antoine Jamin (4e) hem de bronzen medaille niet afsnoept.

clock 14:21 14 uur 21. In de materiaalpost krijgt Vandenberghe een verse tweewieler aangereikt. De Belgische titel kan hem bijna niet meer ontsnappen. . In de materiaalpost krijgt Vandenberghe een verse tweewieler aangereikt. De Belgische titel kan hem bijna niet meer ontsnappen.

clock 14:19 14 uur 19. De situatie bij de bel:. De situatie bij de bel:

clock 14:18 14 uur 18. Nummer 2 Wies Nuyens heeft bijna een minuut achterstand. Seppe Van den Boer snijdt de slotronde aan op 1'30" van koploper Vandenberghe. Het podium lijkt vast te liggen. . Nummer 2 Wies Nuyens heeft bijna een minuut achterstand. Seppe Van den Boer snijdt de slotronde aan op 1'30" van koploper Vandenberghe. Het podium lijkt vast te liggen.

clock 14:18 Laatste ronde. De bel rinkelt! Viktor Vandenberghe duikt met een ruime voorsprong de slotronde in. . 14 uur 18. last km Laatste ronde De bel rinkelt! Viktor Vandenberghe duikt met een ruime voorsprong de slotronde in.

clock 14:16 14 uur 16. Leider Viktor Vandenberghe kijkt even naar zijn horloge. Zijn voorsprong op eerste achtervolger Wies Nuyens is riant. Nog iets meer dan een ronde. . Leider Viktor Vandenberghe kijkt even naar zijn horloge. Zijn voorsprong op eerste achtervolger Wies Nuyens is riant. Nog iets meer dan een ronde.

clock 14:15 14 uur 15. Viktor Vandenberghe vliegt naar de overwinning. Maar op dit parcours is het veeleer zeilen naar de zege. Ruben Van Gucht. Viktor Vandenberghe vliegt naar de overwinning. Maar op dit parcours is het veeleer zeilen naar de zege. Ruben Van Gucht

clock 14:13 14 uur 13. Ai ai! De topfavoriet stapt uit de wedstrijd. Ai ai! De topfavoriet stapt uit de wedstrijd

clock 14:12 Corsus geeft op met kuitblessure. Met tranen in zijn ogen geeft Yordi Corsus er de brui aan in de materiaalzone. De titelverdediger heeft last van een kuitblessure. "In de 1e ronde schoot er op de Mont Henri een kramp in mijn kuit. Ik kon bijna niet meer wandelen en kracht zetten op dat been", legt Corsus uit bij Maarten Vangramberen. . 14 uur 12. give up Corsus geeft op met kuitblessure Met tranen in zijn ogen geeft Yordi Corsus er de brui aan in de materiaalzone. De titelverdediger heeft last van een kuitblessure.



"In de 1e ronde schoot er op de Mont Henri een kramp in mijn kuit. Ik kon bijna niet meer wandelen en kracht zetten op dat been", legt Corsus uit bij Maarten Vangramberen.

clock 14:10 14 uur 10. Nuyens krijgt nieuwe fiets van Tony Paillard. De verlossing is nabij voor Wies Nuyens. In de materiaalzone krijgt hij een nieuwe fiets onder zijn zitvlak geschoven van zijn vader ook wel bekend als Tony Paillard uit Het Eiland. . Nuyens krijgt nieuwe fiets van Tony Paillard De verlossing is nabij voor Wies Nuyens. In de materiaalzone krijgt hij een nieuwe fiets onder zijn zitvlak geschoven van zijn vader ook wel bekend als Tony Paillard uit Het Eiland.

clock 14:09 14 uur 09. Seppe Van den Boer nadert op Wies Nuyens in de strijd voor plek 2. Paul Herygers. Seppe Van den Boer nadert op Wies Nuyens in de strijd voor plek 2. Paul Herygers

clock 14:08 14 uur 08. Situatie na 2 van de 4 rondes. 1. Viktor Vandenberghe 2. Wies Nuyens op 21" 3. Seppe Van den Boer op 50" 4. Yordi Corsus op 57" 5. Antoine Jamin . Situatie na 2 van de 4 rondes 1. Viktor Vandenberghe

2. Wies Nuyens op 21"

3. Seppe Van den Boer op 50"

4. Yordi Corsus op 57"

5. Antoine Jamin

clock 14:08 14 uur 08. Nummer 2 Nuyens moet verder op de velg. Nummer 2 Nuyens moet verder op de velg

clock 14:07 Nuyens staat lek. Pech voor Wies Nuyens. De nummer 2 in deze wedstrijd vloekt omdat hij af te rekenen krijgt met een lekke band. Het is nog 2 minuten tot de materiaalpost. . 14 uur 07. flat tyre Nuyens staat lek Pech voor Wies Nuyens. De nummer 2 in deze wedstrijd vloekt omdat hij af te rekenen krijgt met een lekke band. Het is nog 2 minuten tot de materiaalpost.

clock 14:06 14 uur 06. Corsus zakt verder weg en krijgt het gezelschap van Seppe Van den Boer. Zij strijden momenteel voor de 3e plaats. . Corsus zakt verder weg en krijgt het gezelschap van Seppe Van den Boer. Zij strijden momenteel voor de 3e plaats.

clock 14:06 14 uur 06. Het zal niet de dag van Yordi Corsus worden. Hij ziet ze vliegen. Paul Herygers. Het zal niet de dag van Yordi Corsus worden. Hij ziet ze vliegen. Paul Herygers

clock 14:05 14 uur 05. Situatie. 1. Viktor Vandenberghe 2. Wies Nuyens op 20" 3. Yordi Corsus op 35" . Situatie 1. Viktor Vandenberghe

2. Wies Nuyens op 20"

3. Yordi Corsus op 35"

clock 14:04 14 uur 04. Yordi Corsus moet achtervolgen in de modderpoel van Lokeren. Yordi Corsus moet achtervolgen in de modderpoel van Lokeren

clock 14:03 14 uur 03. Offday voor de topfavoriet? "Het geraakt op bij Corsus", ziet Paul Herygers. "Hij heeft moeite om zijn fiets op zijn schouder te krijgen." De topfavoriet moet Wies Nuyens nu laten gaan. Zo lijkt de bronzen medaille momenteel het hoogst haalbare voor de Belgische kampioen van vorig jaar. . Offday voor de topfavoriet? "Het geraakt op bij Corsus", ziet Paul Herygers. "Hij heeft moeite om zijn fiets op zijn schouder te krijgen."



De topfavoriet moet Wies Nuyens nu laten gaan. Zo lijkt de bronzen medaille momenteel het hoogst haalbare voor de Belgische kampioen van vorig jaar.

clock 14:02 14 uur 02. In de strijd om de 4e plaats heeft Seppe Van den Boer afscheid genomen van de Waalse talentvolle veldrijder Antoine Jamin. . In de strijd om de 4e plaats heeft Seppe Van den Boer afscheid genomen van de Waalse talentvolle veldrijder Antoine Jamin.

clock 14:01 14 uur 01. Vandenberghe stoomt vrolijk door. Achter zijn rug neemt Corsus niet over van Nuyens. "Als hij aanspraak wil maken op de titel, moet Corsus voorbij Nuyens", zegt Paul Herygers. . Vandenberghe stoomt vrolijk door. Achter zijn rug neemt Corsus niet over van Nuyens. "Als hij aanspraak wil maken op de titel, moet Corsus voorbij Nuyens", zegt Paul Herygers.

clock 13:59 13 uur 59. Vandenberghe maakt meters. Paul Herygers. Vandenberghe maakt meters. Paul Herygers

clock 13:58 13 uur 58. Vandenberghe solo. De man van de valse start - Viktor Vandenberghe - gooit zijn troeven op tafel. Nuyens kan dat hoge tempo niet aan, ook Corsus heeft geen reactie in huis. . Vandenberghe solo De man van de valse start - Viktor Vandenberghe - gooit zijn troeven op tafel. Nuyens kan dat hoge tempo niet aan, ook Corsus heeft geen reactie in huis.

clock 13:57 Jamin gaat onderuit. Op een smeuïge strook gaat Van den Boer weer in de fout, waardoor zijn metgezel Jamin tegen de vlakte gaat. Zij zien het leiderstrio kleiner en kleiner worden. . 13 uur 57. fall Jamin gaat onderuit Op een smeuïge strook gaat Van den Boer weer in de fout, waardoor zijn metgezel Jamin tegen de vlakte gaat. Zij zien het leiderstrio kleiner en kleiner worden.

clock 13:56 13 uur 56. 1e ronde. De openingsronde is achter de rug. Corsus heeft alle moeite van de wereld om zijn ploegmakkers Nuyens en Vandenberghe bij te benen. . 1e ronde De openingsronde is achter de rug. Corsus heeft alle moeite van de wereld om zijn ploegmakkers Nuyens en Vandenberghe bij te benen.

clock 13:54 13 uur 54. 3 renners van Mettepenningen. Wies Nuyens, Viktor Vandenberghe en topfavoriet Yordi Corsus slaan een gaatje. Dat zijn niet toevallig 3 renners uit het team van Jurgen Mettepenningen. . 3 renners van Mettepenningen Wies Nuyens, Viktor Vandenberghe en topfavoriet Yordi Corsus slaan een gaatje. Dat zijn niet toevallig 3 renners uit het team van Jurgen Mettepenningen.

clock 13:54 13 uur 54. Heeft Seppe Van den Boer zich wat vergaloppeerd? Tot 2 keer toe maakt hij een foutje in de kopgroep. . Heeft Seppe Van den Boer zich wat vergaloppeerd? Tot 2 keer toe maakt hij een foutje in de kopgroep.



clock 13:52 13 uur 52. "Dit is spectaculair". Wanneer de koplopers door de modderplassen rijden, krijgen we mooie beelden te zien met opspattend water. "Dit is spectaculair", geniet Paul Herygers. . "Dit is spectaculair" Wanneer de koplopers door de modderplassen rijden, krijgen we mooie beelden te zien met opspattend water. "Dit is spectaculair", geniet Paul Herygers.

clock 13:52 13 uur 52. En zo plooit de accordeon weer wat dicht. En zo plooit de accordeon weer wat dicht

clock 13:51 13 uur 51. 5 leiders. In de drassige stroken zien we een samensmelting voorin. Seppe Van den Boer heeft het gezelschap gekregen van Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens en Antoine Jamin. . 5 leiders In de drassige stroken zien we een samensmelting voorin. Seppe Van den Boer heeft het gezelschap gekregen van Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens en Antoine Jamin.

clock 13:50 13 uur 50. Corsus komt terug. Corsus probeert de scheve situatie samen met Viktor Vandenberghe recht te zetten. Zij komen aansluiten bij Wies Nuyens en Antoine Jamin. Koploper Seppe Van den Boer heeft voor het eerst het ponton mogen strelen. . Corsus komt terug Corsus probeert de scheve situatie samen met Viktor Vandenberghe recht te zetten. Zij komen aansluiten bij Wies Nuyens en Antoine Jamin.



Koploper Seppe Van den Boer heeft voor het eerst het ponton mogen strelen.

clock 13:50 13 uur 50. De man vooraan, Seppe Van den Boer, is een straffe knaap. Paul Herygers. De man vooraan, Seppe Van den Boer, is een straffe knaap Paul Herygers

clock 13:47 13 uur 47. In de spits van de koers zien we Seppe Van den Boer meteen plankgas geven. Ook Wies Nuyens en de Waal Antoine Jamin zijn uitstekend van start gegaan. Topfavoriet Yordi Corsus heeft zijn start wat gemist. . In de spits van de koers zien we Seppe Van den Boer meteen plankgas geven. Ook Wies Nuyens en de Waal Antoine Jamin zijn uitstekend van start gegaan.



Topfavoriet Yordi Corsus heeft zijn start wat gemist.

clock 13:46 13 uur 46. Een valse start op het BK. Waar hebben we dat ooit nog gezien? Een valse start op het BK. Waar hebben we dat ooit nog gezien?

clock 13:45 13 uur 45. 2e keer goede keer. Het was medefavoriet Viktor Vandenberghe die te vroeg uit de startblokken was geschoten. Bij de herstart vertrekt niemand te vroeg. 73 junioren zijn begonnen aan een moddercross van 40 à 45 minuten. . 2e keer goede keer Het was medefavoriet Viktor Vandenberghe die te vroeg uit de startblokken was geschoten. Bij de herstart vertrekt niemand te vroeg.



73 junioren zijn begonnen aan een moddercross van 40 à 45 minuten.

clock 13:45 13 uur 45 match begonnen start time Valse start De lichten staan nog niet op groen en de eerste is al vertrokken. We krijgen een nieuwe start.

clock 13:40 13 uur 40. Yordi Corsus, Seppe Van den Boer en Viktor Vandenberghe zijn normaal gezien de 3 grootste kanshebbers op een podiumplek. Sven Nys. Yordi Corsus, Seppe Van den Boer en Viktor Vandenberghe zijn normaal gezien de 3 grootste kanshebbers op een podiumplek. Sven Nys

clock 11:12 11 uur 12. Corsus: "Het zal lopen worden op Mont Henri". Topfavoriet Yordi Corsus wil zichzelf graag opvolgen als Belgische kampioen. "Maar het zal lastig worden, want we zijn met een vijftal kanshebbers. Ik denk dan onder meer aan Seppe Van den Boer, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens." De Mont Henri wordt de scherprechter. "Het parcours ligt er daar vettig en glad bij. We zullen daar moeten lopen", voorspelt Corsus. . Corsus: "Het zal lopen worden op Mont Henri" Topfavoriet Yordi Corsus wil zichzelf graag opvolgen als Belgische kampioen. "Maar het zal lastig worden, want we zijn met een vijftal kanshebbers. Ik denk dan onder meer aan Seppe Van den Boer, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens."



De Mont Henri wordt de scherprechter. "Het parcours ligt er daar vettig en glad bij. We zullen daar moeten lopen", voorspelt Corsus.



clock 11:11 11 uur 11. Corsus: "Parcours ligt er vettig en glad bij". Corsus: "Parcours ligt er vettig en glad bij"

clock 10:17 10 uur 17. Wie Belgisch kampioen wil worden, moet voorbij Yordi Corsus. Bondscoach Sven Vanthourenhout. Wie Belgisch kampioen wil worden, moet voorbij Yordi Corsus. Bondscoach Sven Vanthourenhout

clock 10:14 10 uur 14. Topfavoriet Corsus, uitdager Van den Boer. Bij de mannen junioren is titelverdediger Yordi Corsus de te kloppen man. "Nationaal trekt hij meestal het laken naar zich toe. Internationaal behoort Yordi tot de top 3", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. De grootste uitdager van Corsus luistert naar de naam van Seppe Van den Boer. "In de kerstperiode heeft hij enkele mooie en verrassende zeges geboekt. Als Corsus een steek laat vallen, zou Seppe daarvan wel eens kunnen profiteren", zegt de bondscoach. Andere medaillekandidaten zijn Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens. Die laatste is niet de zoon van oud-renner Nick Nuyens, maar wel van het typetje Tony Paillard uit Het Eiland. . Topfavoriet Corsus, uitdager Van den Boer Bij de mannen junioren is titelverdediger Yordi Corsus de te kloppen man. "Nationaal trekt hij meestal het laken naar zich toe. Internationaal behoort Yordi tot de top 3", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.



De grootste uitdager van Corsus luistert naar de naam van Seppe Van den Boer. "In de kerstperiode heeft hij enkele mooie en verrassende zeges geboekt. Als Corsus een steek laat vallen, zou Seppe daarvan wel eens kunnen profiteren", zegt de bondscoach.



Andere medaillekandidaten zijn Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens. Die laatste is niet de zoon van oud-renner Nick Nuyens, maar wel van het typetje Tony Paillard uit Het Eiland.

clock 10:13 10 uur 13. BK veldrijden Vader van junior en BK-podiumkandidaat Wies Nuyens speelde mee in Het Eiland