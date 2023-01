Oppermachtige Sanne Cant hangt een 14e Belgische kampioenentrui in haar kast

clock 16:11 16 uur 11. Brouwers is kampioene bij de beloften. Jinse Peeters is de nummer 4 in de daguitslag. Jana Dobbelaere (5e) is Belgisch kampioene bij de clubrensters. Julie Brouwers eindigt 6e en is Belgisch kampioene bij de beloften. . Brouwers is kampioene bij de beloften Jinse Peeters is de nummer 4 in de daguitslag. Jana Dobbelaere (5e) is Belgisch kampioene bij de clubrensters. Julie Brouwers eindigt 6e en is Belgisch kampioene bij de beloften.

clock 16:10 16 uur 10. Als 3e bolt Alicia Franck binnen. Dat is op ruim 2 minuten van de 14-voudige Belgische kampioene.

clock 16:09 16 uur 09. Norbert Riberolle in tranen. Norbert Riberolle komt in tranen binnen op plek 2. De voormalige Française stond in de openingsronde 3 keer aan de kant met pech en maakte nooit aanspraak op de Belgische titel.

clock 16:07 16 uur 07 match afgelopen end time Nummer 14 voor Cant! Sanne Cant steekt haar vingertje in de lucht. Ze domineerde van start tot finish in de modderpoel van Lokeren. Goed voor haar 14e titel op een rij.

clock 16:06 16 uur 06. 14 Belgische titels op een rij? Dat is niet normaal, doe het haar maar na. Paul Herygers bewondert Sanne Cant.

clock 16:04 16 uur 04. Sanne Cant ploetert zich doorheen de laatste hectometers. Zonder ongelukken mag ze straks haar 14e Belgische kampioenentrui ophalen op het podium. Norbert Riberolle is op weg naar zilver, Franck naar brons.



Norbert Riberolle is op weg naar zilver, Franck naar brons.



clock 16:02 16 uur 02. Een schuiver van Brouwers, maar ze lijkt wel op weg naar de beloftetitel. Een schuiver van Brouwers, maar ze lijkt wel op weg naar de beloftetitel

clock 16:01 Brouwers tegen de grond. In een afdaling maakt Julie Brouwers een glijpartij. Ze ligt wel nog altijd op koers voor de Belgische titel bij de beloften.

clock 15:59 15 uur 59. De 14 Belgische titels van Sanne Cant. Oostmalle 2010, Antwerpen 2011, Hooglede-Gits 2012, Mol 2013, Waregem 2014, Erpe-Mere 2015, Lille 2016, Oostende 2017, Koksijde 2018, Kruibeke 2019, Antwerpen 2020, Meulebeke 2021, Middelkerke 2022 en nu Lokeren 2023.

clock 15:57 15 uur 57. Beste belofte in de wedstrijd is momenteel Julie Brouwers. Zij volgt op 3'44" van de eenzame leidster Sanne Cant.

clock 15:57 15 uur 57. De doorkomst bij de bel. De doorkomst bij de bel

clock 15:56 15 uur 56. Situatie. 1. Sanne Cant 2. Marion Norbert Riberolle op 45" 3. Alicia Franck op 1'30"

2. Marion Norbert Riberolle op 45"

3. Alicia Franck op 1'30"

clock 15:55 45 seconden. Norbert Riberolle duikt de slotronde in met een achterstand van 45 seconden op Cant. Zonder ongelukken is de 14e titel op een rij binnen voor Cant.

clock 15:54 Laatste ronde. Nog 1 ronde en het seizoen van Sanne Cant zit erop. Dit BK is haar laatste wedstrijd in het veld.

clock 15:51 15 uur 51. Norbert Riberolle heeft de strijdbijl nog niet begraven. De naaste belager van Cant plonst door een strook vol modderplassen. Haar achterstand bedraagt nu wel 35 tellen.

clock 15:49 15 uur 49. Sanne Cant is op weg naar een 14e keer Belgisch titel op een rij

clock 15:49 15 uur 49. We naderen de slotronde. Sanne Cant trekt een grimas wanneer ze door de modder rent. Ze heeft nog altijd alles onder controle. . We naderen de slotronde. Sanne Cant trekt een grimas wanneer ze door de modder rent. Ze heeft nog altijd alles onder controle.

clock 15:47 15 uur 47. Een foutje is snel gemaakt, de titel is nog niet binnen. Kevin Cant (broer van Sanne Cant).

clock 15:47 15 uur 47. 31 seconden. Cant laat Norbert Riberolle niet dichterbij komen. 31 seconden is het verschil tussen de 2 ploeggenotes.

clock 15:45 15 uur 45. Norbert Riberolle rijdt vinniger en vlotter dan Cant. Paul Herygers.

clock 15:43 15 uur 43. Cant heeft halve minuut. De wedstrijd is nog niet helemaal gereden. Norbert Riberolle heeft wat geknabbeld aan haar achterstand en komt tot op een halve minuut van de leidster.

clock 15:42 15 uur 42. Situatie na 2 van de 4 rondes. 1. Sanne Cant 2. Marion Norbert Riberolle op 32" 3. Alicia Franck op 45" 4. Julie Brouwers op 2'04"

2. Marion Norbert Riberolle op 32"

3. Alicia Franck op 45"

4. Julie Brouwers op 2'04"

clock 15:41 15 uur 41. Norbert Riberolle rolt Franck op. Norbert Riberolle rolt Franck op

clock 15:40 15 uur 40. Norbert Riberolle op 2. Na haar dosis pech in de openingsronde heeft Marion Norbert Riberolle Alicia Franck al opgepeuzeld. Ze lijkt op weg naar de zilveren medaille.

clock 15:39 15 uur 39. Cant loopt verder weg. Het ziet er rooskleurig uit voor Sanne Cant. Haar voorsprong dikt aan tot 40 seconden op Alicia Franck, die ondertussen het gezelschap heeft gekregen van Marion Norbert Riberolle.

clock 15:38 15 uur 38. Cant is bezig aan haar laatste halfuur cross van dit seizoen. Paul Herygers.

clock 15:36 15 uur 36. Strijd bij de beloften. Achter de top 3 heeft Julie Brouwers zich losgescheurd uit een groepje. Zij ligt momenteel in polepositie voor de Belgische titel bij de beloften.

clock 15:34 15 uur 34. Situatie. 1. Cant 2. Franck op 14" 3. Norbert Riberolle op 32" 4. Een groepje met Julie Brouwers, Jana Dobbelaere, Jinse Peeters, Marthe Truyen, Ellen Van Loy en Suzanne Verhoeven op 1 minuut.



2. Franck op 14"



3. Norbert Riberolle op 32"



4. Een groepje met Julie Brouwers, Jana Dobbelaere, Jinse Peeters, Marthe Truyen, Ellen Van Loy en Suzanne Verhoeven op 1 minuut.

clock 15:32 15 uur 32. Franck en Norbert Riberolle naderen op Cant. Cant rijdt op een eiland en krijgt een verse tweewieler in de materiaalpost. Haar eerste achtervolger Alicia Franck ziet Cant nog rijden, maar zakt even weg in de modder. Het verschil: 14 seconden. Norbert Riberolle volgt op 32 seconden van Cant.



Haar eerste achtervolger Alicia Franck ziet Cant nog rijden, maar zakt even weg in de modder. Het verschil: 14 seconden. Norbert Riberolle volgt op 32 seconden van Cant.

clock 15:31 15 uur 31. 3 crossen in 1. In deze wedstrijd staan 3 Belgische titels op het spel. Naast de elite zoeken we ook naar een Belgische kampioen bij de beloften en bij de clubrensters. Bij de beloften is Julie Brouwers de grote favoriete.

clock 15:31 15 uur 31. Cant en Franck zijn nog altijd in 1 camerabeeld te vatten. Ruben Van Gucht.

clock 15:28 15 uur 28. Situatie na 1 van de 4 rondes. 1. Sanne Cant 2. Alicia Franck op 15" 3. Marion Norbert Riberolle op 42"

2. Alicia Franck op 15"

3. Marion Norbert Riberolle op 42"



clock 15:26 22 seconden. Sanne Cant breidt haar rijk uit. Alicia Franck is nu vooral bezig om haar 2e plek te verdedigen. Ze loert even naar achteren en ziet nog niet meteen een bedreiging.

clock 15:25 15 uur 25. "In het uur van de waarheid staat ze er toch maar weer", zegt Paul Herygers over Sanne Cant. We zijn nog geen ronde ver en de strijd lijkt al gestreden.

clock 15:23 Norbert Riberolle vloekt. Voor de 3e keer staat Marion Norbert Riberolle te sleutelen aan haar tweewieler. De grote uitdager van Sanne Cant mag de Belgische titel nu al op haar buik schrijven.

clock 15:22 15 uur 22. Franck mag er nog in geloven, maar je ziet wat je ziet. Paul Herygers.

clock 15:21 15 uur 21. De titel is al gaan vliegen voor Norbert Riberolle. De titel is al gaan vliegen voor Norbert Riberolle

clock 15:20 Pech voor Norbert Riberolle. Plots staat Marion Norbert Riberolle te sukkelen met haar tweewieler. Ze heeft problemen met haar derailleur. Even later staat de voormalige Française weer aan de kant met pech.

clock 15:20 15 uur 20. Is de vogel al gaan vliegen? Is de vogel al gaan vliegen?

clock 15:19 15 uur 19. Cant is al los. Is de wedstrijd al gereden? Franck moet Cant laten gaan en heeft al 10 meter aan haar broek.

clock 15:18 15 uur 18. Achter de ruggen van koplopers Cant en Franck is het werken geblazen voor Norbert Riberolle. Zij probeert in haar eentje naar voren te rijden.

clock 15:18 15 uur 18. Franck rijdt met een mountainbikeversnelling naar boven. Ruben Van Gucht.

clock 15:18 15 uur 18. Alicia Franck met een knalstart, maar Cant is mee. Alicia Franck met een knalstart, maar Cant is mee

clock 15:17 15 uur 17. Cant op kop. Alicia Franck slaat meteen een bresje. Maar Cant ritst dat gaatje snel dicht en gaat op en over haar concurrente.

clock 15:15 15 uur 15 match begonnen start time START! De rensters zijn losgelaten voor de Belgische titelstrijd! Alicia Franck duikt als eerste het veld in voor Sanne Cant. Norbert Riberolle zit wat verder.

clock 15:02 15 uur 02. Cant: "Norbert Riberolle is grootste concurrente". Sanne Cant kan vandaag voor de 14e keer de Belgische kampioenentrui veroveren. "Vroeger was zo'n Belgische titel een evidentie. Maar nu sta ik er wel bij stil. Als alles in zijn plooi valt, moet het wel lukken vandaag", zegt Cant. Van wie verwacht Cant de meeste tegenstand vandaag? "Ik denk dat Marion Norbert Riberolle (een ploeggenote) vandaag mijn grootste concurrente is. Alicia Franck is er ook nog, maar zij was de laatste weken niet in haar beste doen."



"Vroeger was zo'n Belgische titel een evidentie. Maar nu sta ik er wel bij stil. Als alles in zijn plooi valt, moet het wel lukken vandaag", zegt Cant.



Van wie verwacht Cant de meeste tegenstand vandaag? "Ik denk dat Marion Norbert Riberolle (een ploeggenote) vandaag mijn grootste concurrente is. Alicia Franck is er ook nog, maar zij was de laatste weken niet in haar beste doen."

clock 13:10 13 uur 10. Alicia Franck rijdt vlak bij huis: "Extra sfeer in de regen, want mijn supporters kunnen wel tegen een stootje". Alicia Franck rijdt vlak bij huis: "Extra sfeer in de regen, want mijn supporters kunnen wel tegen een stootje"

clock 13:01 13 uur 01. Sanne Cant kan voor de 14e keer Belgisch kampioen worden: "Vroeger was het een evidentie, nu sta ik er meer en meer bij stil". Sanne Cant kan voor de 14e keer Belgisch kampioen worden: "Vroeger was het een evidentie, nu sta ik er meer en meer bij stil"

clock 13:00 13 uur . Marion Norbert-Riberolle (in haar beste Nederlands): "Het is de mooiste trui van de wereld!". Marion Norbert-Riberolle (in haar beste Nederlands): "Het is de mooiste trui van de wereld!"

clock 12:45 12 uur 45. Loes Sels: "Dit valt met niets te vergelijken, het zal pittig worden". Loes Sels: "Dit valt met niets te vergelijken, het zal pittig worden"

clock 09:20 09 uur 20. Verdonschot: "Enorme teleurstelling". Verdonschots team De Ceuster Bonache Cycling gaf meer toelichting in een persbericht vanochtend: "Een virale infectie heeft zich helaas deze week volledig doorgezet, waardoor Laura haar individuele trainingen moest staken", klinkt het. "Na overleg met de medische staf en het team heeft ze besloten om niet van start te gaan op het BK in Lokeren." De Ceuster Bonache Cycling spreekt van een "enorme teleurstelling" voor de 26-jarige Verdonschot. "Ze had ook al een tijdje haar zinnen gezet op het BK en trainde er gestaag naartoe, waardoor dit voor haar een zwaar verdict is." "De komende dagen neemt ze de tijd om verder te herstellen. Vanuit haar zetel volgt ze de wedstrijd en is ze eerste supporter van haar collega-rensters van het team."



"Na overleg met de medische staf en het team heeft ze besloten om niet van start te gaan op het BK in Lokeren."



De Ceuster Bonache Cycling spreekt van een "enorme teleurstelling" voor de 26-jarige Verdonschot. "Ze had ook al een tijdje haar zinnen gezet op het BK en trainde er gestaag naartoe, waardoor dit voor haar een zwaar verdict is."



"De komende dagen neemt ze de tijd om verder te herstellen. Vanuit haar zetel volgt ze de wedstrijd en is ze eerste supporter van haar collega-rensters van het team."

clock 09:06 09 uur 06. Verdonschot meldt ziek af. Krijgt Sanne Cant vrij baan naar een 14e titel op een rij? De grootste concurrentie had moeten komen van Laura Verdonschot en Marion Norbert-Riberolle, maar die eerste moest vanochtend ziek afmelden. De tweede is een ploegmate van Cant. De 26-jarige Verdonschot rijdt voor De Ceuster-Bonache. Haar beste resultaten op een BK waren tweede plaatsen (2017, 2020) en een derde plaats (2019).



De 26-jarige Verdonschot rijdt voor De Ceuster-Bonache. Haar beste resultaten op een BK waren tweede plaatsen (2017, 2020) en een derde plaats (2019).