Belgen spelen geen rol bij mannen junioren, thuisrijder Sparfel maakt Fransen zot

Ook het brons is nog voor de thuisploeg. Simon ging in het slot nog over Viezzi, die zich helemaal opblies in een poging om het kopduo te volgen.

clock 10:45 10 uur 45 match afgelopen end time Sparfel sprint naar Europese titel! 2 op 2 voor de Fransen voor eigen volk bij de junioren! Sparfel klopt de Hongaar Takacs in de sprint met 2.

clock 10:43 10 uur 43. Viezzi eraf. Viezzi moet op de tanden bijten onder het tempo van Takacs en moet de Hongaar laten gaan. Sparfel kan wel mee, een van de twee zal Europees kampioen worden.

clock 10:40 10 uur 40. Is het podium gaan vliegen? Takacs heeft zijn zoveelste adem gevonden en zijn versnelling lijkt fataal voor Simon. Sparfel is de beste thuisrijder in koers, Viezzi is de derde man die mee kan.

clock 10:39 10 uur 39. Versnelling Sparfel. Op het eerste klimmetje in de omloop schudt Sparfel eens aan de boom. Enkel Viezzi is mee in eerste instantie, bij Takacs en Simon gaat dat al iets minder van harte.

clock 10:37 10 uur 37. De bel rammelt voor de laatste ronde! Takacs, Sparfel, Simon en Viezzi hebben de beste papieren voor een Europese titel, zij wijken geen moment van elkaars zijde. Wie breekt in de slotronde?

clock 10:35 10 uur 35. Sterke Takacs. De versnelling van Takacs kost ei zo na de kop van Vas, die diep moet gaan om nog mee te kunnen. Hij hangt op een gaatje van de 4 leiders.

clock 10:34 10 uur 34. Seixas gaat overboord, we houden nog 5 renners over die elkaar geen moment rust gunnen. Nu is het weer de Hongaar Takacs die het commando overneemt.

clock 10:29 10 uur 29. Zestal begint aan ronde 5. De voorlaatste ronde al van een hectische cross in Pontchâteau. Daar beginnen we aan met 6 leiders, want ook de tweede Hongaar sluit aan. Zullen strijden om de Europese titel: Seixas, Sparfel, Simon, Viezzi, Vas en Takacs.

clock 10:29 10 uur 29. Vas heeft de sprong nog kunnen maken naar de 3 Fransen en de Italiaan vooraan. Hij rijdt nu in het wiel van Sparfel. Ook de tweede Hongaar lijkt nog te komen aansluiten.

clock 10:28 10 uur 28. Belgen blijven in de verdrukking. Naud De Clercq is op plek 19 nu de eerste landgenoot in koers. Fabian Maes is 21e, Arthur Van Den Boer 23e en Mats Vanden Eynde 24e. Dat is allemaal op een minuut en meer van de kop van de koers, waar Sparfel zijn concurrenten nog eens onder druk zet met een fikse versnelling.

clock 10:24 10 uur 24. Bij de 3e passage aan de finish zien we 2 Hongaren op plekken 5 en 6 met Vas en Takacs. Simon heeft even een kleine bonus op zijn 2 landgenoten en Viezzi, maar even verderop is die alweer tenietgedaan.

clock 10:22 10 uur 22. Over de balken springen levert geen voordeel op, integendeel.

clock 10:21 10 uur 21. Er komt met Seixas zowaar nog een 3e Fransman aansluiten, waardoor we een kwartet krijgen in de spits van de koers. In de achtergrond komt een Zwitser lelijk ten val na een schuiver en belandt in de afzetting. Het blijft oppassen geblazen in Pontchâteau.

clock 10:18 10 uur 18. Simon blijft de dans leiden. Na de 2e van 5 ronden blijft Simon het koptrio aanvoeren, met nog steeds Viezzi en Sparfel in zijn wiel. De eerste Belg in koers is Arthur Van Den Boer op plek 19 na 2 ronden. Ongetwijfeld een gevolg van de valpartij in het begin van de koers, die voor een opstopping van jewelste zorgde.

clock 10:13 10 uur 13. Naud De Clercq komt ten val op de trappen.

clock 10:10 10 uur 10. Aubin Sparfel, de eerste Franse leider, heeft inmiddels het stokje doorgegeven aan zijn landgenoot Jules Simon. De Italiaan Stefano Viezzi volgt in zijn zog, ook Sparfel kan zijn wagonnetje nog aanhaken.

clock 10:06 10 uur 06. Massale valpartij in beginfase van EK.

clock 10:05 10 uur 05. fall Grote valpartij in de eerste bocht! Het gaat al meteen mis in het begin van ronde 1! Chaos troef na veel schuivers in de eerste bocht, een Fransman heeft de leiding genomen in alle hectiek.