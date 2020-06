Thibau Nys (17) zet profs een neus in Slag om Balenberg, Worst wint bij de vrouwen

Ik snap het zelf niet goed. Ik weet alleen dat ik die laatste proef perfect heb gedaan. Ik heb er geen woorden voor. Dit is mijn "thuishaven", al had ik nog niet veel op dit parcours getraind. Misschien was het wel een voordeel, al speelde vooral kracht en techniek hier een grote rol.

18 uur 02. Ik snap het zelf niet goed. Ik weet alleen dat ik die laatste proef perfect heb gedaan. Ik heb er geen woorden voor. Dit is mijn "thuishaven", al had ik nog niet veel op dit parcours getraind. Misschien was het wel een voordeel, al speelde vooral kracht en techniek hier een grote rol. Thibau Nys.

17:58

17 uur 58. Van der Poel met de voorlopige toptijd. Iedereen verwachtte dat Mathieu van der Poel min of meer probleemloos de eindzege zou pakken in de Slag om Balenberg, maar hij zal toch een hele kluif hebben aan Thibau Nys. Van der Poel is nipt sneller dan Sweeck en heeft dus de toptijd te pakken. Nu is het aan Nys. .