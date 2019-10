Wegkampioen Merlier viert comeback in veld met podiumplaats

Met de Superprestigemanche in Boom en de Wereldbekercross in Bern (Zwi) komend weekend sloegen de grote 3 van dit moment (Iserbyt, Aerts en Sweeck) een ritje in Ardooie af.

Tim Merlier stond wel aan de start. De nationale wegkampioen maakte zijn comeback in het veld na een succesvolle zomer.

Hij sprak in Ardooie meteen zijn sprintersbenen aan. Hij schoot als een pijl uit een boog, maar Tom Pidcock nam de leiding snel over en werd halfweg de cross uitgedaagd door Merliers ploegmaat Gianni Vermeersch.

Vermeersch troefde de kleine Brit af in de modder en boekte zijn eerste zege van het seizoen in België. In de strijd om de 3e plaats klopte Merlier de Telenet-renners Nicolas Cleppe en Thijs Aerts.

Naast de traditionele namen stonden ook wegrenners Sean De Bie, Lars Boom en Jelle Wallays (opnieuw) aan de start van een veldrit. Zij eindigden respectievelijk als 16e, 20e en 25e.