Vanthourenhout zet dominantie Pauwels Sauzen-Bingoal in de verf in Berencross

Met de Berencross in Meulebeke stond de tweede Ethias Cross van het veldritseizoen op de agenda. Man in vorm Eli Iserbyt was tweemaal primus in de Wereldbeker-crossen in de VS en stond ook in Meulebeke als favoriet aan de start.

Het was diezelfde Iserbyt die het als eerste voelde kriebelen. Aan het einde van de eerste ronde zorgde hij voor een eerste versnelling. Belgisch kampioen Toon Aerts liet niet begaan en hield de voorsprong beperkt.

Niet veel later werd Iserbyt plots in het defensief gedrukt. De kleine renner van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte een foutje op de balken en kwam stevig ten val. Met een grimas klom hij terug op de fiets. De val van Iserbyt veroorzaakte meteen verbrokkeling in de koers.

Een kopgroep van 6 met enkel renners van de twee grote blokken scheidde zich af. Vooraan legde Aerts er een stevig tempo op, maar wanneer de Belgische kampioen even wou uitblazen, plaatste Vanthourenhout een snedige aanval. De rest moest passen. Vanthourenhout ging hard tekeer en reed al snel 10 seconden bij elkaar.

In de achtervolging perste Iserbyt er een knappe inhaalrace uit en kwam hij terug aansluiten bij Aerts & co. De achtervolgers kwamen ondertussen geen sikkepit dichter op een ontketende Vanthourenhout. Aerts probeerde nog even alleen de sprong te maken, maar liep op een counter van Iserbyt. Plaatsen 1 en 2 voor Pauwels Sauzen-Bingoal, die zo hun hegemonie in het seizoensbegin in de verf zetten.