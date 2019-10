GOUD! Nina Derwael is weer de WK-koningin van de brug met ongelijke leggers

Na haar fantastische prestatie klonk Derwael vooral opgelucht. "Het is een enorme opluchting. Ik had toch heel wat stress, want ik was pas als laatste aan de beurt en moest lang wachten. Al was ik wel voorbereid op het wachten."

Had de hoge score van Downie wat angst ingeboezemd bij Derwael? “Ik wist niets van de andere scores. Ik had dan ook niets gezien van de wedstrijd. Ik heb enkel gefocust op mijn wedstrijd en wat mij te doen stond. Ik heb enkel de score van Spiridonova meegekregen omdat zij voor me kwam en ik moest natuurlijk wel kijken wanneer ik mocht beginnen. Over een paar dagen zal ik misschien de wedstrijd eens bekijken om te zien hoe de rest het gedaan heeft.”

Derwael wist wat haar te doen stond en klaarde de klus. Wat ging er door haar heen na de succesvolle afsprong? "Het is een onbeschrijfelijk gevoel, weten dat je een goede

oefening hebt gedaan. Het was dan nog eventjes wachten op de score, maar ik wist dat ik met die oefening normaal gezien wel op het podium zou staan. Al wist ik natuurlijk wel niet hoe de rest het gedaan had."

Na Doha vorig jaar volgt Derwael in Stuttgart zichzelf dus op als wereldkampioene. Was de beleving vergelijkbaar? "Vorig jaar was het mijn eerste wereldtitel, dat blijft toch

speciaal. Nu kom je anders de wedstrijd binnen omdat je een titel moet verdedigen, al waren de verwachtingen toen ook wel al hoog. Dit went niet, het voelt altijd opnieuw

aan als de eerste keer."

Met een nieuwe wereldtitel sluit Derwael een mooie week voor het Belgische turnen met een grote knaller af. Al liep het eerder dit jaar niet altijd op wieltjes. "Ik heb inderdaad wel een mindere periode gehad. Op de Europese Spelen viel ik nog aan de brug, dus dat zit toch ergens wat in je hoofd. Maar ik heb die knop meteen kunnen omdraaien."