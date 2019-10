Balk kan Belgische turnsters zuur opbreken voor olympische kwalificatie: "Stress"

"We hebben gemerkt dat de jury streng is. We hebben een marge van 3 punten op Australië en Oekraïne, twee concurrenten. Je weet nooit wat andere teams doen. Het wordt afwachten, maar ik denk niet dat er teams voor een grote verrassing zullen zorgen."

"De stress is pas gekomen bij de eerste oefening, dan voel je die druk", reageert Derwael, die zo goed als zeker is van de individuele allroundfinale en de finale aan de brug. "Iedereen had stress, omdat we weten hoe belangrijk dit is."

Maar op het laatste toestel, de verraderlijke balk, ging het toch fout. Stress en zenuwen veroorzaakten foutjes, ook bij Nina Derwael. Zo behaalden de Belgische turnsters 161,238 punten en wordt het bang afwachten of dat voldoende is voor top 12. Na de 1e van 2 dagen staat België op een 5e plaats.

"Stress, stress en nog eens stress"

"We krijgen hier maar één kans om ons te kwalificeren. Dat betekent stress, stress en nog eens stress", reageert bondscoach Yves Kieffer. "Niet iedereen heeft zich optimaal kunnen voorbereiden wegens blessurelast. Daarom mogen we best trots zijn op onze prestatie."



"We hadden iets meer verwacht, maar met 161 punten mogen we ook al tevreden zijn. Met die score mogen we toch dromen van Tokio. Onze concurrenten zullen nu een perfect parcours moeten lopen. En dat gaan er niet te veel doen", denkt Kieffer.

Nina Derwael speelt een grote rol in het team. Kieffer: "Ze krikt ons totaal flink op, maar dat is niet het enige. Dankzij haar stijgt ook het zelfvertrouwen van de andere gymnastes. Ook Nina had het niet gemakkelijk, maar dat is begrijpelijk. Ook zij kreeg maar een kans. Deze kwalificatie is veel zwaarder dan die voor Rio."