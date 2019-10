Aernouts wordt 9e na inhaalrace in Ironman Hawaï, Frodeno wint weer

Hij hield de "betere" fietsers als Sebastian Kienle en Cameron Wurf op achterstand en zette vluchtgezel Tim O'Donnell nog voor de marathon op enkele minuten. Frodeno maakte het af met een snelle marathon en knoopte na blessures in 2017 en 2018 weer aan met de zege door het parcoursrecord van landgenoot Lange te verbeteren: 7u51'13" is de nieuwe recordtijd. Het is de zesde Duitse overwinning op een rij in Hawaï.

Slim ingedeelde race brengt Aernouts nog in top 10

Aernouts moest weer op zijn snelle marathon rekenen om de top 10 nog te halen, maar dat leek er niet meteen in te zitten. Onze landgenoot had zijn inspanningen echter goed ingedeeld en rukte na het Energy Lab op naar de top 10. Ondanks een voor zijn doen geen uitstekende marathon van 2u51'08" beëindigde hij zijn inhaalrace op plaats 9.

Bart Aernouts wou zijn tweede plaats van vorig jaar bevestigen, maar was zoals elk jaar ver teruggeslagen na het zwemmen. Hij kroop als 44e de fiets op en raapte gestaag concurrenten op. Maar waar hij vorig jaar nog voor de marathon de aansluiting kon maken met de eerste achtervolgende groep, slaagde hij nu niet in dat opzet.

Duitse Haug onttroont viervoudig winnares Daniela Ryf

Ook bij de vrouwen ging de zege naar Duitsland. Sinds 2015 had Daniela Ryf vier keer op een rij gewonnen, maar de Zwitserse had geen goeie dag en deed nooit mee voor de zege. De Britse Lucy Charles-Barclay leek te profiteren, maar de marathon was er te veel aan.

De Duitse Anne Haug had haar race perfect ingedeeld en ging tijdens de marathon op en over koploper Charles-Barclay. De Britse had nog genoeg in huis om het duel om de 2e plaats met de Australische Sarah Crowley in haar voordeel te beslechten.