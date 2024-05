Bergs houdt gravelkoning Nadal drie sets aan de praat en beloont zich met top 100

Zizou Bergs (ATP 108) is er niet in geslaagd om te stunten tegen Rafael Nadal in de eerste ronde van het toernooi van Rome. Onze landgenoot, die zich had opgewerkt uit de kwalificaties, kon een set afsnoepen van zijne gravelmajesteit, maar ging finaal toch ten onder. Bergs komt wel voor het eerst in zijn carrière (virtueel) de top 100 van de wereld binnen.

In Madrid lukte het net niet, maar op het graveltoernooi van Rome kreeg Zizou Bergs een nieuwe kans om voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de wereld binnen te komen. Nadat Bergs zich had opgewerkt uit de kwalificaties, wachtte niemand minder dan zijne gravelmajesteit Rafael Nadal hem op.

Een zege zou Bergs definitief de top 100 in brengen, maar dat dat geen evidente opgave zou worden, was al snel duidelijk. Nadal ging hard van start en had al snel een eerste break te pakken. Gestuwd door het publiek pakte de Spanjaard al vroeg uit met enkele knappe slagen, Bergs was gewaarschuwd.





Maar Nadal is niet meer de onverslaanbare speler die hij enkele jaren geleden was. Met bij momenten knap tennis kon Bergs zich terugknokken in de set. Onze landgenoot kon rebreaken ging bij 4-4 opnieuw door de opslag van Nadal. Op eigen service blikte Bergs daarna set één in.