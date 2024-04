BEKIJK - Gefrustreerde Medvedev fulmineert in Monaco: "Waarom draagt die ref een bril? Hij ziet toch niks"

De Rus Daniil Medvedev heeft de 3e ronde op het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo niet overleefd. Medvedev maakte het opnieuw bont tegenover de wedstrijdleiding en beet uiteindelijk ook in het zand tegen zijn landgenoot Karan Chatsjanov.

Daniil Medvedev had gisteren in zijn match tegen Gaël Monfils al een verbaal robbertje uitgevochten met de scheidsrechter en dat deed hij donderdag nog eens over. Net als tegen Monfils hekelde de Rus ook vandaag weer de beslissingen van de umpire.

"Het is de tweede dag op rij. Hou jullie ogen open! De bal is uit!", fulmineerde de nummer 3 van de wereld. "Ze weten niet hoe ze een wedstrijd moeten leiden. Wie neemt zijn verantwoordelijkheid en doet hier iets aan?"

Medvedev wees een van de lijnrechters aan als schuldige. "Waarom draagt die kerel zelfs een bril? Hij ziet toch niets. Hij is duidelijke een slechte scheidsrechter en hoort hier niet thuis."

Chatsjanov liet de frustraties van zijn landgenoot niet aan zijn hart komen. Hij telde Medvedev uit in 2 sets: 6-3 en 7-5 en mag zo naar de kwartfinales.