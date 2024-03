Het onverwacht verlengde avontuur van Minnen in Miami eindigt in 3e ronde

Greet Minnen had nog een tweede kans gekregen in Miami na haar nederlaag in de 2e kwalificatieronde. En die kans had ze met beide handen gegrepen.

Na een zege tegen Lesia Tsurenko mocht ze strijden voor een plek bij de laatste 16 in Miami. Maar haar eerste confrontatie met de Kazakse Joelija Poetintseva kon ze niet winnend afsluiten.

Minnen bood wel stevig weerwerk: met twee breaks trok ze de 2e set naar zich toe. Ze klampte aan tot 4-4 in het beslissende hoofdstuk, maar moest dan het hoofd buigen na een fatale break.

Poetintseva neemt in de achtste finales op tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 36), die nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka verrassend klopte.