Sprookje van Luca Nardi komt ten einde in 1/8e finales van Indian Wells

Nadat Luca Nardi in de vorige ronde Novak Djokovic huiswaarts stuurde, mocht de lucky loser tegen thuisspeler Tommy Paul een vervolg proberen breien aan zijn Amerikaans avontuur.



Tot 4-4 in de eerste set hielden beide heren elkaar in evenwicht, maar in het 9e spelletje moest Nardi een eerste keer zijn opslag inleveren. Paul profiteerde optimaal en maakte het op zijn eigen opslag af met een love game: 6-4 in set 1.

In de tweede set schakelde de 26-jarige Amerikaan een versnelling hoger en dat resulteerde in een dubbele break en 6-3 stand in set 2.

Voor Nardi komt er zo een einde aan een onvergetelijke week, al mag hij het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.

In de kwartfinales neemt Paul het op tegen de nummer 9 van de wereld Casper Ruud. Die won in 3 sets van de Fransman Gaël Monfils (ATP-54).