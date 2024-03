Een intrede in mineur: tennistalent Holger Rune meteen roemloos ten onder in Miami

Holger Rune had zijn tripje naar Miami wellicht anders ingebeeld. Het Deense tennistalent werd in de eerste ronde van het ATP 1000-toernooi een gunstige hand gedeeld, maar hij moest na twee magere sets (6-1 en 6-1) tegen de Hongaar Fabian Marozsan meteen weer zijn koffers pakken.

Het Deense tennistalent (ATP 7) werd in zijn eerste optreden meteen genadeloos verslagen door de bescheiden Hongaar Fabian Marozsan (57e). Met twee sets van telkens 6-1 werd de non-match van Rune cijfermatig ook pijnlijk duidelijk.



Na indruk gemaakt te hebben in Montpellier, Acapulco en de kwartfinales van Indian Wells vorige week, had Rune toch op meer gehoopt.

Marozsan kijkt de volgende ronde vol zelfvertrouwen in de ogen van de Australiër Alexei Popyrin (45e).