Danielle Collins doet zichzelf toptoernooi cadeau in laatste seizoen

Verrassing in Miami: niet nummer 4 van de wereld Jelena Rybakina, wel thuisspeelster en nummer 53 van de wereld en thuisspeelster Danielle Collins heeft het toptoernooi gewonnen. De Amerikaanse besliste de finale in twee sets.

Na de Australian Open kondigde Danielle Collins aan dat ze haar laatste seizoen zou spelen. De Amerikaanse kampt met een kwaal aan haar baarmoeder.

Tegen Jelena Rybakina had ze niets te verliezen. De topspeelster uit Kazachstan rijgt dit seizoen de zeges aaneen, maar in de finale reeg ze de misser aaneen. Vooral de backhand liet haar in de streek.

Op het einde van de wedstrijd bood Rybakina nog flink weerwerk. Collins had 4 matchballen nodig om de finale te beslissen.

Eens dat gelukt was, kon ze het nauwelijks geloven. De 30-jarige Amerikaanse won voor het eerst in haar carrière een WTA-1.000-toernooi, goed voor een cheque van meer dan 1 miljoen dollar en een flinke ruk op de wereldranglijst. Volgende week mag Collins zich nummer 22 van de wereld noemen.

Op de erelijst van Miami komt Collins in een rijtje met Kim Clijsters terecht. Zij won het toptoernooi, toen nog Key Biscayne, in 2005 en 2010.