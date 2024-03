Andy Murray (36) weer lange tijd uit met enkelblessure: "Maar ik kom zonder ligamenten terug, als het moet"

Opnieuw een stevige domper voor de blessuregeplaagde Andy Murray. De 36-jarige Brit liep een zware enkelblessure op in Miami en zal "voor een lange tijd" uit zijn. Op Instagram deelt hij zijn teleurstelling: "Dat is een bittere pil om te slikken."

Alsof de marathonmatch tegen de Tsjech Tomas Machac nog niet dramatisch genoeg was, liep Andy Murray ook nog eens een zware blessure op in het absolute slot.

De Brit werd op het veld nog behandeld aan zijn enkel, maar het verdict is zwaar: een ligament in zijn enkel is afgescheurd en ook een ander voetligament is geraakt.

De volgende klap voor de gerenommeerde tennisser, die al heel zijn carrière vecht tegen blessurelast.

"Het spreekt voor zich dat dit een bittere pil is om te slikken", deelt Murray op Instagram. "Ik moet nu naar de specialist en zal voor een langere tijd uit zijn."

Murray kende heel wat spierblessures, in 2019 keerde hij terug van een heupoperatie. Toch sluit hij af met een positieve noot: "Ik kom terug met één heup en zonder ligamenten, als het moet!"

De Brit won twee keer Wimbledon, een keer de US Open en werd tweemaal olympisch kampioen (in Londen en Rio) in zijn carrière.