Iga Swiatek is voor het derde jaar op een rij de beste in Doha

De Qatar Open in Doha blijft het geliefkoosde terrein van Iga Swiatek, die er tegen Jelena Rybakina haar 12e overwinning op een rij boekte.

Jelena Rybakina schoot het beste uit de startblokken in Doha, met een 1-4-voorsprong. Geleidelijk aan vond Iga Swiatek toch haar mojo en maakte ze bij 4-4 al weer gelijk.

Na winst van een spannende tiebreak (10-8) lag het momentum nu helemaal bij de nummer 1 van de wereld. Rybakina kreeg steeds meer last te ondervinden van haar been, nadat ze haar eigen racket er tegen had geslagen.

Met een rake klap met haar backhand maakte Swiatek het na 90 minuten af, goed voor haar eerste toernooizege van het jaar.



Het is van Serena Williams in Miami geleden (2013-2015) dat een speelster drie jaar op een rij hetzelfde toernooi wist te winnen.