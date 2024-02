Indrukwekkende Greet Minnen gunt Tatjana Maria maar 2 spelletjes in Doha

Greet Minnen heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het hoogaangeschreven toernooi in Doha, de Qatar Total Open. Na amper 52 minuten had Minnen de Duitse Tatjana Maria ingepakt.

Greet Minnen had twee kwalificatieronden moeten afwerken om zich te plaatsen voor de hoofdtabel in Doha. Daarin kreeg ze met Tatjana Maria een speelster die 26 plaatsen hoger staat tegenover zich.

Maria won het eerste spelletje, maar daarna was het al Minnen wat de klok sloeg. De Belgische won maar liefst 11 spelletjes op een rij. Enkel helemaal op het einde spartelde de Duitse nog wat tegen.

In de 1/16e finales neemt Minnen het op tegen 6e reekshoofd Marketa Vondrousova. De Tsjechische, vorig jaar winnares van Wimbledon, was vrij in de eerste ronde.